IPS: asegurados reportan inconvenientes en sistema de agendamiento de turnos

Un grupo de asegurados del IPS reportó este viernes unos inconvenientes con el agendamiento de turnos de manera digital en la previsional. Según uno de los denunciantes, el error persiste hace una semana en cualquier tipo de agendamiento.

Uno de los inconvenientes se presentaría al momento de agendar un turno para Urología en el Hospital Ingavi, aunque según el asegurado, la misma advertencia le aparece al intentar agendar un turno en otra especialidad o en otra dependencia de la previsional.

Al respecto, el gerente de Tecnología del IPS, Juan Carlos Frutos, precisó que el caso referente a Urología sería “particular con el servicio” y confirmó que ya se dio una alerta al respecto.

De igual manera apuntó que ahora hay un “proceso de ajustes de la agenda médica” y esto podría generar inconvenientes similares, aunque se espera un funcionamiento más regular durante las próximas horas. Finalmente, detalló que para denuncias de inconvenientes, cada asegurado puede dar a conocer su caso en este enlace.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Titular del IPS dice que “acompaña el dolor” de la gente, pero que no renunciará