Titular del IPS dice que “acompaña el dolor” de la gente, pero que no renunciará

Las autoridades del IPS se reunieron esta tarde para dar una conferencia de prensa en la que se abordaron varios temas y, al respecto, el presidente de la previsional, Jorge Brítez, hizo referencia al caso del trabajador Braulio Vázquez, quien falleció mientras esperaba un cateterismo de urgencia en el instituto.

“Acompañamos el dolor de la familia de Braulio, creo que eso fue el motivo por el cual hoy estamos reunidos acá buscando justicia. Por supuesto que vamos a darlo; cuando un ser querido se va es muy difícil, no existen palabras para poder reemplazarlo. Nuestro acompañamiento y nuestras condolencias a la familia”, declaró.

Asimismo, apuntó que consideró en renunciar “al ver la foto del amigo Braulio”; sin embargo, alegó que esa “no es mi forma de ser” y por eso se mantendrá al frente de la institución pese a incontables cuestionamientos hacia su figura por parte de los asegurados.

“Yo no voy a renunciar; voy a seguir trabajando por la institución. Estamos haciendo muchísimas cosas también”, aseguró.

Medicamentos en IPS

Por su parte, el gerente de Salud del IPS, Derlis León, aseguró que el objetivo que tiene la institución es “acercar medicamentos y servicios” a los asegurados de una manera más efectiva y con ayuda de la tecnología.

Asimismo, aseguró que se trabajará en “cortar estos tiempos y brechas” para que “nuestros servicios y medicamentos estén al alcance de todos nuestros asegurados”, aunque los resultados de las acciones se verían recién “en las siguientes semanas”.

La gerente de Abastecimiento de la previsional, Cynthia Flecha, no habló ni por un minuto y solamente se limitó a decir que “les pido por favor paciencia; vamos a trabajar por cada uno de los asegurados para que tengan todo”.

El asesor jurídico del IPS, José González, aseguró que habrá “transparencia” en la auditoría realizada en el IPS tras el fallecimiento de Vázquez y adelantó que todo será puesto a conocimiento de la Contraloría y Ministerio Público.

IPS: sábanas y deudas

En lo que se refiere a la licitación del IPS para lavado y provisión de sábanas por G. 160.000 millones -US$ 23 millones-, el doctor Derlis León justificó el monto con el argumento de que es para “seguridad de los pacientes”. “Para evitar infecciones en los servicios son modelos establecidos a lo largo de todo el mundo en cuanto a lo que necesitamos para garantizar la seguridad y disminuir las infecciones hospitalarias”, agregó.

Sobre el monto dijo que al IPS le “cuesta” 51 millones de guaraníes por día un paciente infectado en terapia intensiva, por lo que se considera que las sábanas o textiles son vectores de transmisión y el servicio ofrecido, además del lavado, también implicaría el traslado a siete dependencias de la previsional, 3 en el interior del país y cuatro en el área central.

En lo que se refiere a los medicamentos e insumos, reiteró nuevamente que se acelerarán los procesos; sin embargo, las acciones “no tienen resultados inmediatos”, por lo que recién en cuatro o seis semanas se podrían tener respuestas.

Finalmente, la gerente financiera de la previsional, Gladys Vera, detalló que la deuda del IPS con las farmacéuticas y proveedoras es de 180 millones de dólares, un monto que se va “reestructurando”.

