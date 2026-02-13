Lo que dice la Comuna de San Lorenzo sobre caso del niño arrastrado por raudal

En la mañana de este viernes, la ciudad de San Lorenzo se convirtió nuevamente en escenario de la desidia estatal cuando un niño de 12 años desapareció, arrastrado por la fuerza de un raudal en la zona de Reducto.

Ante el suceso ocurrido, la Municipalidad de San Lorenzo, administrada por Felipe Salomón, publicó un comunicado en sus redes sociales el cual expresa lo siguiente: “En este momento, nuestros esfuerzos están puestos en una sola tarea: encontrar al menor. No descansaremos hasta que el operativo de búsqueda, coordinado junto a los bomberos voluntarios, la Policía Nacional y equipos de rescate, agote todas las instancias posibles”.

Seguidamente señala que se ponen plenamente a disposición para seguir colaborando en todo lo que sea necesario.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando sin descanso, con toda la responsabilidad y sensibilidad que esta situación exige”, finaliza.

Habían advertido al intendente Felipe Salomón

El 5 de junio de 2025, la ciudadana Yamila Brítez utilizó su cuenta en la red social X para visibilizar el peligro mortal en la zona de Tayazuapé.

En aquel entonces, Brítez publicó un video evidenciando cómo los raudales sitiaban la zona, afectando directamente a instituciones educativas cercanas.

La respuesta del intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, fue inmediata en lo discursivo: que lo solucionarían lo antes posible.

Los barrios Reducto y Tayazuapé no solo comparten límites geográficos, comparten una infraestructura deficiente que colapsa ante cada lluvia.