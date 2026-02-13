Video: se advirtió al intendente en 2025 sobre raudal y hoy un niño es víctima

El 5 de junio de 2025, la ciudadana Yamila Brítez utilizó su cuenta en la red social X para visibilizar el peligro mortal en la zona de Tayazuapé, San Lorenzo. La respuesta nunca llegó y hoy un niño fue arrastrado por el raudal en esa zona.

En aquel entonces, Brítez publicó un video evidenciando cómo los raudales sitiaban la zona, afectando directamente a instituciones educativas cercanas.

La respuesta del intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, fue inmediata en lo discursivo: que lo solucionarían lo antes posible.

Hoy, la realidad desmiente la promesa. Yamila escribió: “Hoy tristemente arrastró a un niño y me duele en el alma que se llegue a este punto, ¿qué más tiene que pasar? Esta es responsabilidad del intendente”.

El incidente ocurrió durante la intensa tormenta que azotó el área metropolitana esta mañana.

Según reportes policiales, el menor salió de su vivienda en el barrio Reducto, zona colindante con Tayazuapé, y habría sido succionado o arrastrado por la corriente de agua que suele desbordarse en las inmediaciones de la avenida De la Victoria.

Efectivos de diversas comisarías de San Lorenzo y varias compañías de Bomberos Voluntarios trabajan en la búsqueda en los alrededores del cauce del arroyo San Lorenzo y las zonas bajas de Reducto y Tayazuapé.

Zonas de riesgo

Los barrios Reducto y Tayazuapé no solo comparten límites geográficos, comparten una infraestructura deficiente que colapsa ante cada lluvia.

Ambos barrios están situados en el sector sur suroeste de la ciudad y dependen críticamente del drenaje hacia el arroyo San Lorenzo, un sistema que vecinos denuncian como obsoleto e inexistente en varios tramos.