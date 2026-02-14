Color, naturaleza y regalos especiales: invitan a la feria de flores en Caacupé

Entre las opciones más buscadas se destacan las orquídeas, cuyos precios arrancan desde G. 45.000, 55.000, 85.000 y 150.000, permitiendo que más personas puedan acceder a estas especies consideradas elegantes y duraderas.

La muestra estará abierta al público hasta este domingo, en horario continuado hasta las 17:00, convirtiéndose en una alternativa ideal para compartir en familia, recorrer los distintos stands y aprovechar promociones especiales directamente de los productores.

Eliseo Rolón, integrante de la Asociación de Floricultores de Cabañas, informó que la feria está siendo muy visitada tanto por turistas como por ciudadanos que aprovechan el Día de los Enamorados para adquirir flores y plantas.

Destacó que el evento no solo permite a los visitantes encontrar productos de calidad a precios accesibles, sino que también busca fortalecer el trabajo de los floricultores de la zona, dándoles mayor visibilidad y la oportunidad de acercar sus productos directamente a la ciudadanía.

Rolón resaltó la variedad de especies disponibles, desde orquídeas hasta plantas ornamentales, y señaló que la feria se convierte en un espacio ideal para compartir experiencias, aprender sobre el cuidado de las plantas y fomentar el consumo local.

Según indicó, la respuesta del público ha sido muy positiva, lo que demuestra el interés de la comunidad por apoyar a los productores locales y disfrutar de un ambiente familiar y colorido.

Hay obsequios especiales

Asimismo, Rolón extendió la invitación para que las personas aprovechen la ocasión, señalando que también cuentan con obsequios preparados con envoltorios personalizados, ideales para fechas especiales o para sorprender con un detalle diferente.

Enafatizó que este tipo de actividades no solo impulsa la economía de pequeños productores, sino que también promueve el cuidado de la naturaleza y el interés por la jardinería, una práctica que cada vez gana más seguidores en el país.

