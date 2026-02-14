Investigan la extraña desaparición del expresidente de la Dinac Félix Kanazawa

El expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Félix Kanazawa está con paradero desconocido desde el 7 de febrero, según el parte policial. La denuncia fue presentada ante las autoridades el viernes 13 de febrero por Darío Kanazawa, hermano del desaparecido, quien explicó ante la Policía que el 9 de febrero registraron una última comunicación desde el celular del mismo.

Según se señala en la denuncia, estos mensajes fueron enviados al capataz de la quinta familiar para que tenga todo listo en el lugar y posteriormente otro mensaje a la empleada, avisando que no podría asistir a causa de un viaje a los Estados Unidos por un problema personal, situación que es desconocida por su círculo.

Lea más: Cerca de 500 denuncias de personas desaparecidas en lo que va del año

El hermano de Kanazawa intentó comunicarse con él, pero el celular ya estaba apagado, por lo que decidió acudir al domicilio de este en la ciudad de San Lorenzo. Tras ingresar halló su cédula de identidad y pudo observar que nada estaba desordenado en el sitio y ninguna pertenencia había sido llevada.

Al revisar las imágenes de la cámara de seguridad, vio que su hermano salió del lugar el 7 de febrero en horas de la madrugada a bordo de su camioneta, pero acompañado de un hombre cuya identidad desconoce. De acuerdo al parte policial, Félix Kanazawa vestía una bermuda naranja y una remera blanca, en tanto que el desconocido, de contextura delgada, tenía un jeans negro, una remera de tono claro y un quepis beige.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Alarmante cantidad de niños y adolescentes denunciados como desaparecidos

Camioneta con GPS y compras en Ciudad del Este

En la denuncia que obra en la comisaría primera de San Lorenzo, se señala que el vehículo de Kanazawa cuenta con rastreo satelital, pero la familia aún no ha podido acceder a los datos. No obstante, gracias a averiguaciones con el banco del cual es cliente, su cuenta registra movimientos y pagos con QR en Ciudad del Este, donde se han realizado compras por valores que superan los G. 17 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su denuncia, Darío Kanazawa deja constancia de que no cree que los mensajes que recibieron tanto el capataz como la empleada hayan sido enviados por Félix, ya que según dijo, no es la forma en que el hombre se expresa comúnmente.

Félix Kanazawa, experto en radares y telecomunicaciones, fue nombrado presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil en abril de 2020, durante la pandemia de covid, en reemplazo de Edgar Melgarejo, envuelto en un escándalo de corrupción por la compra sobrefacturada de tapabocas.