Mburucuyá: vecinos a quienes Nenecho prometió “cambiar de vida” también se inundaron

Vecinos de las calles Darío Gómez Serrato y José Gómez Brizuela, en el barrio Mburucuyá, sufrieron graves inundaciones tras las lluvias del pasado viernes. En videos compartidos a esta redacción, se observa que ambas arterias, donde se prometió intervención, quedaron completamente bajo agua. Esta crítica situación persiste a pesar de tratarse de una zona residencial exclusiva y costosa de la capital.

En septiembre de 2024, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) prometió a los pobladores que les “cambiaría la vida” con la colocación de empedrados. Rodríguez publicó videos indignado por el estado de estas calles y aseguraba que construiría una infraestructura como corresponde en la zona. Sin embargo, casi un año y medio después, las promesas se convirtieron en trabajos inconclusos y abandono para los frentistas.

La calle Darío Gómez Serrato presenta hoy el tramo más complicado, especialmente en cien metros situados detrás de la plaza Mártires de la Policía. En lugar de pavimento, existe actualmente una zanja profunda que impide el tránsito entre las calles Alfredo Pla y teniente Raúl Campos. La falta de una vía adecuada provoca que el sector sea azotado por enormes y peligrosos raudales en cada precipitación.

En José Gómez Brizuela, la Municipalidad construyó un pequeño puente que los vecinos bautizaron irónicamente como un “puente de adorno” por su inutilidad. Aunque la estructura central fue terminada, las cabeceras no están unidas a la calle, por lo que el paso vehicular es imposible. La obra está rodeada de maleza y solo puede ser utilizada por peatones, anulando totalmente su propósito original.

Condiciones intolerables

Los frentistas expresaron a este medio que las condiciones en las que viven, en plena capital, son intolerables, calificando de contradictorio pagar impuestos elevados sin tener siquiera la infraestructura más básica. Los pobladores manifiestan sentirse “encajonados” en un paisaje compuesto por calles de tierra, mucha maleza y una creciente inseguridad.

La presencia de arroyos y nacientes en el sector agrava drásticamente el peligro para quienes residen o deben transitar por la zona afectada. Mientras esperan una solución real, los vecinos deben seguir lidiando con estas inundaciones, que cubren por completo las calles que debían ser pavimentadas.

La obra prometida corresponde a un contrato de mayo de 2024 con la Constructora Feldmann SA por un monto superior a los G. 7.500 millones. De ese total, la Municipalidad de Asunción ya desembolsó G. 2.556 millones, pero los trabajos quedaron parados poco después de haber iniciado. El plazo para finalizar las tareas era de 180 días, meta que se incumplió dejando el proyecto a mitad de camino.

Sin continuidad

Los vecinos reclaman que el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), tampoco ha dado muestras de querer continuar las obras que fueron abandonadas durante la gestión de su antecesor.

Como concejal y luego como presidente de la Junta Municipal, Bello apañó a Rodríguez durante su gestión, con la aprobación sucesiva de los balances de los años 2023 y 2024, pese a conocerse ya el desvío de más de G. 500.000 millones, denunciado por ABC.

Nenecho Rodríguez renunció en agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe del interventor, Carlos Pereira, quien documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, Rodríguez desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

El exjefe comunal enfrenta actualmente ocho procesos judiciales, incluyendo acusaciones por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.