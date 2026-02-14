Para que no vuelva a ocurrir: lanzan guías para abordar dictadura stronista en el aula

El 2 y 3 de febrero, se cumplieron 37 años del golpe que derrocó del poder a Alfredo Stroessner en 1989. Fue la dictadura más larga del Cono Sur y que dejó al Paraguay como uno de los países más corruptos y menos desarrollados de toda la región.

Datos de la Comisión Verdad y Justicia indican que el régimen dejó un saldo de 7.851.295 hectáreas de tierras mal habidas; 18.772 torturados, 20.814 exiliados, 126 desaparecidos en el Plan Cóndor y 459 desapariciones forzadas.

Lea más: Aneaes: estudiantes de la UNA piden salida de Duarte tras reivindicar a Stroessner

Pero, ¿Cómo se aborda este período negro de la historia paraguaya en las escuelas? Tres profesoras hicieron este análisis, para luego elaborar unas guías pedagógicas dirigidas a docentes de la Educación Escolar Básica y la Educación Media, para abordar la historia reciente, la memoria democrática y los derechos humanos en las salas de clase.

“Nosotras hicimos estos materiales porque tenemos el análisis de que es insuficiente lo que se está haciendo, requiere de más profundidad, que no se toque de manera aislada. Lo de Stroessner es tan complejo y tan largo que no puede desarrollarse solo en una clase, donde se dice que así empezó y así terminó, tuvo sus luces y sus sombras y chau”, explica la docente Ana Portillo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El papel del MEC

La profesora Ángeles Ferreira, indica que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realiza demasiados cortes históricos en séptimo, octavo y noveno grado, que no alcanza para que uno pueda profundizar algo específicamente en el aula.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Condenan a altas penas a tres policías torturadores de la dictadura stronista

“Entonces, normalmente lo que hace el material escolar es poner en una página, o intentar de poner en una página, la información sobre el stronismo, página y media”, remarca.

En esa página y media, dice la educadora, si bien en la mayoría de las veces se habla de que fue una dictadura, que se violaron los derechos humanos, poco se menciona que fue un terrorismo de Estado y qué implica un terrorismo de Estado. “Se mencionan a veces los hechos que llevan al stronismo y las consecuencias, pero muy poco”, agrega.

Las guías

Este mes, en que se conmemoró un año más de la caída de la dictadura stronista, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), está presentando una serie de materiales pedagógicos sobre historia reciente, memoria democrática y los derechos humanos en el ámbito educativo.

Lea más: La nueva escuela pública paraguaya frente al fantasma del estronismo

Las guías fueron elaboradas en el marco del proyecto denominado de Memoria Democrática, Archivos y Sitios de la Resistencia y los Derechos Humanos en Paraguay, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro Cultural de España Juan de Salazar.

Son cuatro guías, una por curso, desde el noveno grado hasta el tercero de la Media, para materias de Ciencias Sociales. En todos los materiales hay 20 actividades para profesores, articulando contenido curriculares en Formación Ética y Ciudadana, Historia, Antropología, Psicología, Sociología y Política, con todos los detalles para desarrollar estas acciones.

También acompañan el uso del libro de Ventanas Abiertas, una publicación que reúne de manera accesible las voces, los relatos y documentos que componen el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia.

Lanzamiento

Las guías pedagógicas y el libro Ventanas Abiertas se encuentran disponibles de forma gratuita. El libro puede descargarse en el sitio web www.codehupy.org.py/ventanas-abiertas/.

Próximamente, las guías serán lanzadas de forma oficial por la Codehupy, según indicaron desde la organización.