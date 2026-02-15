Nacionales
15 de febrero de 2026 - 09:55

¿Sin energía eléctrica? Estas son las zonas donde la ANDE realiza cortes hoy

Imagen ilustrativa: trabajos realizados por la ANDE.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció que este domingo realiza una serie de cortes programados por distintos trabajos. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

La ANDE tiene previsto realizar interrupciones del servicio de energía eléctrica por unos cortes programados este domingo. Según el reporte oficial de institución, la zona metropolitana y sur del país son las afectadas.

En el caso de la región metropolitana, se esperan cortes en estas zonas:

  • Zona 01: Prof. Rita Aveiro, desde San Enrique Osso hasta Cristóbal Colon. Zona del Autoservice Ysyry, Quinta Don Martin, Casa Mbaibe. Barrio Isla Aveiro, Villa Navidad - Limpio, de 8:00 a 18:00 para un cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a protegida.
  • ZONA 02: Sobre Avda. Sacramento, desde Dr. Antonio Sosa hasta Tte. Camperchioli, entre Molas López, Tte. Araujo, Tte. Molinas, Vía Férrea, e Itapúa; sobre Camperchioli, desde Avda. Sacramento hasta José del Rosario, entre Santiago León y Cap. Ismael Ferreira; sobre Tte. Mamerto González, entre Santiago León y Cap. Ferreira; sobre Tte. Molinas, entre Santiago León y Sgto. Martínez; sobre May. Martinich, entre Santiago León y Sgto. Martínez. Barrio Virgen de la Asunción - Asunción, de 8:00 a 18:00, para un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda protegida.
  • Zona 03: Ruta PY02, desde Marconi Estrago hasta 10 de Julio. Barrio Laguna Satí - Fernando de la Mora, de 8:00 a 18:00, cambio de conductor en Media Tensión a Línea desnuda a Protegida.

Por otra parte, en la región sur del país estas son las zonas afectadas:

  • Zona 01: Parte del Barrio San Blas de la Ciudad de Cnel. Bogado - Itapúa, de 6:00 a 7:30, para una adecuación de línea de media tensión.
  • Zona 02: Zona Itauguá, Itapúa, de 07:00 a 17:00, para un cambio de Conductor y adecuación de Línea de Media Tensión.

En todos los casos se insta a tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, junta de saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública. Asimismo, se debe considerar en todo momento a la línea como energizada por motivos de seguridad.

