ANDE espera resolución de DNCP sobre licitación de Carmelo Peralta

Tras denuncias de sobrefacturación y la aplicación de un polémico “filtro” técnico que descalificó a las ofertas más económicas, el Comité Evaluador de la ANDE, finalmente, recomienda declarar desierta la licitación para la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta.

La decisión surge tras comprobarse que las únicas ofertas que quedaron “en carrera” presentan precios que el propio ente califica ahora como inaceptables, con sobrecostos que llegan a triplicar el presupuesto referencia de la estatal.

El proceso, identificado como Licitación Pública Internacional ANDE N.° 1817/2024, nació bajo la modalidad de leasing operativo, pero que estuvo lleno de críticas desde su inicio.

El Comité Evaluador, tras analizar las protestas presentadas, concluyó que las ofertas económicas de las empresas que superaron los filtros técnicos resultan financieramente inviables para el Estado paraguayo.

El informe técnico de respuesta a la protesta promovida por la firma Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.) es lapidario: las ofertas válidas superan entre un 70% y un 130% el costo estimado por la propia ANDE.

Cabe recordar que la ANDE fijó un costo estimado para las obras de G. 270.000 millones. Sin embargo, el Consorcio Alianza Chaco, conformado por CIE S.A. y Concret Mix S.A., presentó una oferta de G. 459.626.915.875, que representa un 70% de sobrecosto sobre el valor referencial. Aún más exorbitante es la propuesta del Consorcio Eléctrico Chaqueño del Norte, que pretendía cobrar G. 623.555.059.632, disparando el precio un 130% por encima de lo previsto.

Paradójicamente, las ofertas más cercanas al presupuesto real fueron eliminadas durante el proceso de evaluación por supuestos incumplimientos del Pliego de Bases y Condiciones. El Consorcio Chaco Boreal había ofertado G. 321.044.402.659 (un 18% más que el estimado), mientras que T&C S.A. propuso G. 427.664.147.666 (un 58% más). A pesar de ser las opciones menos onerosas, la ANDE decidió dejarlas fuera de competencia, centrando su atención en las propuestas más caras.

ANDE: proceso suspendido

El gerente técnico de la ANDE, Ing. Tito Ocariz, confirmó que el proceso se encuentra actualmente en suspenso, aguardando que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se expida sobre las protestas presentadas.

Ocariz admitió que existe una “alta probabilidad” de que el llamado de Carmelo Peralta sea reformulado totalmente para alinearse con un nuevo esquema de financiamiento que la empresa estatal planea implementar en futuros proyectos de leasing.

Este nuevo modelo, según explicó el gerente técnico, abandonaría el cuestionado sistema actual para pasar a licitaciones públicas nacionales con pagos denominados en dólares estadounidenses y plazos de 12 años (144 meses).

Bajo esta nueva visión, la ejecución se proyectaría hasta el año 2040, pero los pagos por parte de la ANDE recién comenzarían en el ejercicio fiscal 2028, una vez que las obras estén concluidas y habilitadas comercialmente.

La empresa estatal ahora aguarda la resolución definitiva de la DNCP para oficializar la cancelación y buscar ofertas que sean verdaderamente ventajosas para los intereses de la institución y, por extensión, de la ciudadanía.