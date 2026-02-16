Bello quiere seguir “bicicleteando” para achicar millonaria deuda que dejó Nenecho

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), busca negociar con los bonistas un plan para diferir el pago de intereses de los bonos que vencerán en 2026. La maniobra pretende “descomprimir” la asfixiante presión financiera dejada por su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), pero a costa de seguir “bicicleteando” para ganar aire en lo que resta de su mandato.

La propuesta, confirmada por altas fuentes de la Municipalidad de Asunción que solicitaron el anonimato, incluye la cancelación de parte de los más de G. 80.000 millones adeudados del ejercicio 2025. Este “agujero” fue heredado principalmente de la gestión de Rodríguez, que dejó de pagar las cuotas desde mayo, según el informe del interventor Carlos Pereira.

Rodríguez renunció a su cargo en agosto del año pasado, presionado por las graves irregularidades encontradas por Pereira. En mayo y junio no pagó G. 30.246 millones correspondientes a intereses vencidos de los bonos G8 Serie 1 y Serie 2. Durante la intervención, vencieron otros intereses por casi G. 20.000 millones. En tanto, la administración Bello, que asumió en agosto, acumula más de G. 46.665 millones de cuotas vencidas de noviembre de 2025 a enero de 2026.

Bello plantea trasladar los vencimientos inmediatos al final del cronograma de pagos pactado, aplicando un modelo similar al utilizado por los bancos durante la pandemia.

Prolongar la agonía

Esta estrategia solo retrasará en el tiempo una crisis de deuda pública persistente. Rodríguez ya había comprometido las finanzas capitalinas al menos hasta 2035 y con tasas de interés de hasta un 18,85%, más del doble que los 7,6% pagados por el Estado Central, al menos hasta diciembre de 2024.

Para paliar el déficit de caja, la administración de Bello obtuvo en diciembre del año pasado un crédito de US$ 28 millones. Parte de ese crédito, unos G. 15.123 millones, debían destinarse a pagar intereses ya vencidos. A más de dos meses de obtenido el crédito, ese dinero aún no fue desembolsado.

El ejecutivo municipal argumenta que no honró dicha cuota para utilizarla como herramienta de negociación, dentro del plan de reestructuración con los acreedores, cuya respuesta se espera para esta semana.

Pero los incumplimientos constantes ya motivaron alertas de la Caja de Valores del Paraguay ante el Banco Central del Paraguay (BCP).

Recaudación “récord”

Pese a esta crítica situación, Bello alardeó recientemente de una recaudación “récord” de G. 500.000 millones durante el mes de enero. La cifra es casi idéntica a la que el exintendente Rodríguez desvió de la cuenta de bonos G8.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que debían destinarse a obras, para el pago de salarios y otros gastos corrientes.

Como concejal, y luego como presidente de la Junta Municipal, Bello aprobó los balances de 2023 y 2024, aún después de que ABC denunciara el desvío.

Nenecho renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del informe final del interventor. Ahora, enfrenta al menos ocho causas penales sobre su gestión, incluida una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.