16 de febrero de 2026 - 09:02

Buscan a adolescente desaparecido en San Lorenzo

Buscan a Kevin Steven Naguele Riquelme, desaparecido. Visto por última vez en San Lorenzo.
Buscan a Kevin Steven Naguele Riquelme, desaparecido. Visto por última vez en San Lorenzo.Stefanie Céspedes

Las autoridades y familiares de Kevin Steven Naguele Riquelme se encuentran en una búsqueda intensiva tras su desaparición el pasado domingo 15 de febrero. El joven fue visto por última vez en las inmediaciones de una concurrida zona de la ciudad de San Lorenzo en el departamento Central.

Por ABC Color

Según el reporte oficial, Kevin Steven fue visto por última vez aproximadamente a las 15:00 del domingo pasado, sobre la intersección de la calle Tte. Molas y Nilo Meyer, en la ciudad de San Lorenzo. Desde ese momento, se perdió todo contacto con el menor, lo que generó una profunda preocupación en su entorno cercano.

Señas particulares y vestimenta

  • Edad: 17 años.
  • Contextura física: robusta.
  • Estatura: alta.
  • Vestimenta: remera blanca con una franja gris, bermudas de color negro y calzados tipo Crocs de color gris.

Los familiares solicitan a la ciudadanía estar alerta a cualquier persona que coincida con esta descripción física, especialmente en las zonas aledañas al punto donde fue visto por última vez.

Instan a avisar a la Comisaría más cercana, al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional, al 147 Fono Ayuda o al 130 Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.