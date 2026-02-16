Buscan a adolescente desaparecido en San Lorenzo

Según el reporte oficial, Kevin Steven fue visto por última vez aproximadamente a las 15:00 del domingo pasado, sobre la intersección de la calle Tte. Molas y Nilo Meyer, en la ciudad de San Lorenzo. Desde ese momento, se perdió todo contacto con el menor, lo que generó una profunda preocupación en su entorno cercano.

Señas particulares y vestimenta

Edad : 17 años.

Contextura física : robusta.

Estatura: alta.

Vestimenta: remera blanca con una franja gris, bermudas de color negro y calzados tipo Crocs de color gris.

Lea más: Alarmante cantidad de niños y adolescentes denunciados como desaparecidos

Los familiares solicitan a la ciudadanía estar alerta a cualquier persona que coincida con esta descripción física, especialmente en las zonas aledañas al punto donde fue visto por última vez.

Instan a avisar a la Comisaría más cercana, al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional, al 147 Fono Ayuda o al 130 Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.