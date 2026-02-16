Dolor e indignación: homenajean a Félix Kanazawa y piden esclarecer el crimen

El fin de semana se dio a conocer que fue encontrado sin vida el ingeniero Félix Kanazawa, reconocido docente de la Universidad Nacional y expresidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Inmediatamente, exalumnos, colegas y amigos expresaron palabras de tristeza y consternación por el homicidio.

Por un lado, desde la Dinac extendieron sus condolencias a la familia. Kanazawa fue director entre el 2020 y el 2023.

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, destacaron que formó e inspiró a varias generaciones de ingenieros.Lo calificaron como un profesional ejemplar en el área de la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, además de un “pionero del desarrollo aeroespacial en Paraguay”.

“Su invaluable legado académico y su compromiso con la excelencia científica perdurarán en las aulas de la FIUNA y en cada uno de sus colegas y alumnos”, señaló la casa de estudios.

Desde la página “Vuela Asunción”, conocida por compartir contenido aeronáutico, el ingeniero Enzo Moral también se despidió de quien fuera su profesor.

“Él formó carácter, visión y propósito en generaciones que aprendieron a creer que Paraguay también podía diseñar, construir y volar. Quienes estamos dentro del ecosistema aeronáutico sabemos que su trabajo no fue discurso, acción, convicción y entrega. Cuando el talento parecía no tener espacio, él abrió camino. Cuando parecía imposible, él insistió. Cuando nadie creía, él sostuvo la visión. Su legado no se mide en cargos ni en títulos, se mide en jóvenes que hoy siguen soñando en grande”, expresó.

También el el Grupo de Investigación de Sistema de Propulsión Aeroespacial (GISPA) de la Facultad Politécnica y la carrera de Ingeniería Aeronáutica, expresaron en un posteo conjunto su profundo pesar por el fallecimiento de Kanzawa.

“Fue el fundador de la ingeniería aeornáutica en nuestro país. Sembró ciencia. Formó generaciones. Nos enseñó a soñar en grande. Y no vamos a descansar hasta que se haga justicia. No vamos a permitir que su nombre se diluya en el olvido.Vamos a luchar para que su memoria perdure y quede grabada en la conciencia colectiva del Paraguay. Su legado no se apaga. Su huella no se borra”, expresaron los miembros de este grupo académico de investigación e innovación.

Líderes políticos piden justicia por este “horrendo crimen”

Paralelamente, también varias figuras políticas lo recordaron. El senador Rafael Filizzola destacó su labor académica y su trayectoria como funcionario púvlico. Pidió justicia y destacó las grandes dudas y contradicciones que surgen sobre su homicidio.

El precandidato y exministro de Obras Arnoldo Wiens también despidió con tristeza a su “compañero de trabajo y amigo”. Expresó sus condolencias y los familiares y amigos del extitular de la Dinac.

El senador Eduardo Nakayama también se sumó a las condolencias y expresó su consternación e impotencia. “Ejecutado a sangre fría por motivos que deben ser investigados y exigen respuestas. Mis más sentidos pésames y fortaleza a la familia ante este horrendo crimen”, enfatizó.