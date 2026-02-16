Operación “Toro Expo 26”: eliminan plantación ilícita de casi 60 hectáreas en Amambay

En el marco de una ofensiva estratégica contra las estructuras dedicadas al narcotráfico en el norte del país, agentes especiales del Departamento Regional N° 1 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de miembros de las Fuerzas Especiales, ejecutaron la operación denominada “Toro Expo” en la localidad de Piray, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Tras trabajos de inteligencia e incursiones de campo previas, fue detectado un complejo mecanizado de producción de marihuana compuesto por 15 parcelas interconectadas, que abarcaban una superficie cercana a las 60 hectáreas.

En coordinación con el fiscal Celso Morales, se procedió a la erradicación de 57 hectáreas de cultivos de cannabis en etapa de crecimiento, además del desmantelamiento de seis campamentos clandestinos, utilizados como refugios, bases logísticas y centros de acopio.

Impacto económico y operativo

La superficie eliminada representa la salida de circulación de al menos 171 toneladas de marihuana, destinadas principalmente al mercado brasileño.

De acuerdo con estimaciones técnicas, una vez comercializada en el Brasil, esta producción habría generado aproximadamente 25,6 millones de dólares para las organizaciones criminales.