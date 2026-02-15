Supuesto amedrentamiento a testigo, uno de los motivos del pedido de prisión de Erico

El viernes último, la Fiscalía solicitó una condena de 17 años de cárcel para el senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal de la ley de drogas, en el marco del caso A Ultranza Py.

En sus alegatos finales, los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak expusieron con detalles los elementos que les llevan a tener la convicción de que el legislador estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021.

En este contexto, los fiscales precisaron las conductas desplegadas por el acusado para brindar apoyo logístico a los supuestos líderes de la organización criminal, Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y el uruguayo prófugo Sebastián Marset.

En la parte final de su exposición, el fiscal antidrogas Deny Pak solicitó además al Tribunal de Sentencia que decrete la prisión preventiva de Erico Galeano.

Erico Galeano y su abogado increparon a escribana

Al exponer los motivos de su petición, Pak sostuvo que existe peligro de obstrucción a la justicia en razón de una serie de situaciones ocurridas durante el juicio, entre ellas el amedrentamiento a una testigo.

Pak relató que este hecho específico ocurrió el 5 de setiembre pasado y fue íntegramente filmado por un medio de comunicación. En el video divulgado en redes, se observa al acusado y a su entonces abogado Cristóbal Cáceres increpar a la escribana Olga Peralta, por las revelaciones que hizo durante su declaración testifical.

La escribana Peralta es la que realizó el contrato privado de compra venta de una residencia en el exclusivo condominio Aqua Village, ubicado en Altos, donde figura que el 14 de octubre de 2020 Erico Galeano vendió la propiedad a Hugo González Ramos (prófugo), por US$ 1.000.000, pagados al contado.

En juicio, el fiscal Corbeta sostuvo que se trató de una operación simulada, que González Ramos es testaferro de Miguel Ángel Insfrán Galeano quien, según la Fiscalía, es el verdadero propietario del inmueble.

Este juicio, a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado contra Crimen Organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, continúa el 23 de febrero, con los alegatos finales de la defensa.