Todo apunta a que Martínez Simón logrará los votos para ser presidente

El actual presidente, César Diesel Junghanns, no convocó en el orden del día en lo que va de febrero a la elección de mesa directiva porque no había acuerdo para que Alberto Martínez Simón llegue a la presidencia.

Hasta antes de la denominada reunión secreta de ministros de la Corte con el presidente de la República, Santiago Peña, en diciembre pasado, Martínez Simón era el señalado por el sector del oficialismo de la Corte para ocupar el máximo cargo del Poder Judicial.

Pero la filtración de que los ministros se reunieron con Peña produjo enojo y división pronunciada en el seno de la Corte.

El ala oficialista de la Corte responsabilizó al ministro Gustavo Santander de filtrar la información a un medio de comunicación.

Santander negó esto, pero la división quedó consumada.

La otra candidatura

Fue allí que emergió la candidatura de Gustavo Santander para hacer frente a la de Martínez Simón.

Mientras este último ministro tenía el apoyo de Diesel, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera, Santander tenía los votos de Víctor Rios, Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo.

El voto de Eugenio Jiménez Rolón pasó a ser el más cotizado.

Jiménez Rolón, si bien es colorado, sus pares ya no lo dejaron ocupar la presidencia desde el año 2019, cuando ocupó el alto cargo, tras ser nombrado ministro.

Pero durante la semana que pasó ya se habló en la Corte de que Martínez logró el apoyo de Jiménez Rolón.

Señales de que podría llegar a la presidencia

Esto se evidenció en el protagonismo que tuvo Martínez Simón en la reunión de los ministros con miembros de la Comisión Permanente del Congreso por el caso de la mafia de los pagarés, el último martes.

“Prácticamente habló como presidente” dijo una alta fuente.

A esto se sumó que en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados recibieron la información de que el próximo miércoles se elegirá al presidente de la Corte.

Ocurre que el JEM tradicionalmente elige a sus autoridades luego de que la Corte nombre a su nuevo presidente.

Lo último se dio el pasado viernes, cuando Víctor Rios obtuvo la inamovilidad hasta los 75 años, como ministro. La resolución fue firmada por Diesel, Benítez, Riera y Martínez Simón.

Así las cosas el Consejo de Superintendencia quedaría integrado por Martínez Simón como presidente, y a Santander y Benítez Riera como vicepresidentes.

Alicia Pucheta retornará oficialmente a la presidencia

En el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados todo se encamina a que nuevamente Alicia Pucheta ocupe la presidencia del alto cargo a partir del jueves.

De hecho Pucheta, quien también es representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en la práctica viene ejerciendo la presidencia del Jurado.

Al ser vicepresidenta primera y ante la imposibilidad del presidente César Garay Zuccolillo de acudir a la sede del JEM por un problema de salud, es Pucheta la que aparece al frente del órgano extrajudicial.

En el JEM explican que Pucheta es una colaboradora de Garay, quien tiene en ese órgano a toda su gente de confianza.

Esto último molesta a los funcionarios, que ven como privilegiados al entorno de Garay.

Pucheta es la que dirige las sesiones y Garay, tal como lo hace en la Corte, participa vía telemática.

El otro posible candidato para la presidencia es Enrique Berni, quien al igual que Pucheta es representante del Consejo de la Magistratura ante el JEM.

Empero a Berni se lo vio más activo en la elección de autoridades del club Cerro Porteño que promover su candidatura ante el JEM, dijeron las fuentes.

De los ministros, solo Manuel Ramírez Candia es elegible, ya que Garay no puede ser reelecto debido a que no está permitida la reelección.

Pero Ramírez Candia tiene pocas chances debido a su origen liberal.

Mientras que los políticos del JEM están más interesados en las elecciones para intendente.

De hecho el diputado Diego Candia (ANR-HC) es precandidato a Luque.

EL JEM está integrado además por Alejandro Aguilera (ANR-HC); los senadores Mario Varela (ANR abdista) y Derlis Maidana (ANR-HC).

En el Consejo, sin apuro, pero con el peso de la reforma

El Consejo de la Magistratura recién debe renovar sus autoridades en Julio.

Pero todo apunta a que el actual presidente Gerardo Bobadilla Frizzola será reelecto como presidente, aunque por ley esta será la última vez que podrá ocupar el alto cargo debido a que un consejero solo puede ocupar el máximo cargo durante tres períodos.

Bobadilla, quien es representante de los abogados ante el Consejo, es acompañado en la mesa directiva por el representante de Derecho la Universidad Nacional, Gustavo Miranda.

Son miembros Eugenio Jiménez Rolón (Corte Suprema de Justicia) , Alicia Pucheta (Poder Ejecutivo), Édgar López Ruíz (Senadores), Édgar Olmedo (Diputados), Enrique Berni (Abogados) y César Ruffinelli (Derecho, universidades privadas).

El Consejo de la Magistratura tendrá mucho trabajo este año ante la nueva situación que plantea la reforma de la Caja Fiscal, que provocó la estampida de jueces y fiscales que decidieron acogerse a la jubilación, a la cual tienen derecho por un decreto de 1954. con un mínimo de 24 años de trabajo y 50 años.

Tanto en la Corte Suprema como en el Ministerio Público expresaron preocupación por este tema.

“La reposición de un fiscal, a través del proceso constitucional ante el Consejo de la Magistratura, puede demorar entre 8 y 12 meses. Por eso es fundamental actuar con planificación y previsibilidad”, advirtió el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, en una entrevista que se publicó en el portal del Ministerio Público.

“Hoy enfrentamos un fenómeno estructural: cerca de 90 fiscales se encuentran en condiciones de jubilarse, producto del ingreso masivo ocurrido entre 1998 y 2000. Se trata de una coincidencia generacional que representa aproximadamente el 20% del plantel fiscal”, advirtió.