Dudas en torno a “muerte accidental” de abogada Norma Thomen: esto dice la familia

La Policía investiga la muerte de la abogada Norma Thomen, cuyo cuerpo fue hallado en la tarde de ayer en el interior de su vivienda en Fernando de la Mora. La presunta causa sería electrocución, aunque la Fiscalía aún no cierra ninguna hipótesis y ordenó una autopsia para descartar una muerte violenta.

Silvia Thomen, hermana de la víctima, expresó sus dudas sobre la versión de electrocución.

“Ella no tiene alargues en el baño, no manipula planchita, secador o cargador; nadie en su sano juicio manipula eso al lado de una tina. Y ella estaba acostada de forma pulcra. Uno cuando se cae mal, se golpea y tiene una posición poco decorosa. La electricidad le entró por la panza y no por la mano”, señaló a El Observador.

Cuestionan llamativas circustancias

Por su parte, la abogada Laura Otazo, cercana a Thomen, indicó que el hecho sorprendió a los conocidos de la víctima.

“Realmente el hecho está siendo bastante confuso. Nos impactó y sorprendió a todos. Supuestamente ella se había electrocutado con una zapatilla (alargue) que estaba destapada; o sea, no tenía como que parte de la tapa. Es la información que puedo manejar”, comentó a la 1020 AM.

La profesional resaltó que llama la atención que una colega a la que describió como “impecable” haya muerto tras manipuar una zapatilla eléctrica -o multitomas- en condiciones riesgosas.

“Nos llama mucho la atención que ella estuviese manipulando una zapatilla, porque se habla de un alargue digamos que viejo y que tenía parte de la zapatilla sin tapa. Entonces, resulta bastante novedoso, hasta sinsentido para nosotros el hecho en sí”, dijo.

Hoy se practicará la autopsia

Comentó que, pese a que maneja pocos detalles sobre el caso, la víctima fue encontrada en el sanitario con el alargue. Indicó que quien la halló fue el exmarido, con quien -dijo- compartía una relación cordial.

Otazo reveló que no hay una hipótesis todavía cerrada y que ayer se realizaron las diligencias preliminares, como la inspección del cuerpo, levantamiento de evidencias y tomas fotográficas, entre otras actuaciones.

Además, confirmó que se incautó el DVR del circuito cerrado, que será analizado para aportar más datos a la investigación.

Acotó que también se realizó la extracción de líquido sanguíneo para un posterior análisis toxicológico y que hoy se prevé la autopsia. “Hoy se le practicará la autopsia para ir cerrando la hipótesis y para descartar que haya sido una muerte motivada”, indicó.

Abogada de jueza acusada en “Mafia de los pagarés”

Thomen representaba legalmente a la exjueza de paz Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, acusada por prevaricato y otros hechos en el marco de la causa conocida como mafia de los pagarés.