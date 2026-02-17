Alerta MAFE: buscan a adolescentes desaparecidos

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de dos adolescentes de 14 y 15 años, cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas 48 horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Kiara Yerutí Moreno Lovera, de 14 años, quien fue vista por última vez el domingo 15 de febrero en el Bañado Tacumbú de Asunción. Según los datos difundidos, la misma es de cutis moreno y el día de su desaparición tenía puesto un vestido verde con una campera de jeans.

Otro adolescente denunciado como desaparecido es Alexander de Jesús Escobar, de 15 años, quien fue visto por última vez el lunes 16 de febrero en el barrio Pura Limpia Concepción de la ciudad de San Patricio, departamento de Misiones.

Alexander es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis blanco, cabello rubio y ojos claros. Al momento de su desaparición vestía un buzo gris y zapatillas blancas.

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En ambos casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.