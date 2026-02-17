Caja fiscal: defensores públicos buscan ser escuchados y no descartan cese de actividades

Los Defensores Públicos del Paraguay buscan ser convocados por el Congreso para formar parte también del debate en torno a la reforma de la caja fiscal, esto según detalló Adrián Arévalos, presidente de la asociación que los nuclea.

“Estamos proponiendo algunas modificaciones y ajustes porque hemos notado que existen antinomias dentro del propio proyecto que se contradicen”, mencionó.

Asimismo, sostuvo que los funcionarios “no estamos dentro del llamado régimen deficitario” y agregó que la Ley necesita en sí “una suerte de transición” mediante una gradualidad que no estaría contemplada.

“Ponen un tope del 25%; eso es completamente irracional y no se puede tener en cuenta”, detalló.

Cese de actividades

También apuntó que “hasta el momento no fuimos llamados a una mesa de trabajo”, por lo que si esto no llega a ocurrir, adelantó que los profesionales realizarían un cese de actividades.

“Esta ley tiene bastantes artículos que se contradicen y que también generan conflicto con derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ver con la caja. Extraña, molesta, somos parte del poder del Estado y deberían darnos el trato que se merece”, agregó.

Finalmente, confirmó que se analiza un cese de actividades y manifestaciones, para “más allá de representar nuestro disgusto”, también adelantaría lo que va a suceder “si esta ley sale de la forma que pretenden tratar”.

“Hay que ser objetivos con este tema. No tenemos una comunicación permanente con ellos y si no se pronuncian, la aprobación ficta sería aberrante”, concluyó. Para el miércoles 25 de marzo fue postergado tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.

