17 de febrero de 2026 - 20:09

Caja fiscal: defensores públicos buscan ser escuchados y no descartan cese de actividades

Imagen ilustrativa: votación en la Cámara de Senadores, donde se prevé para el próximo 25 de marzo el tratamiento de la reforma de la caja fiscal.
El presidente de la Asociación de Defensores Públicos, Adrián Arévalos, confirmó que los funcionarios no descartan realizar un cese de actividades en caso de no ser escuchados por los legisladores en lo referente a la reforma de la caja fiscal. “Hasta el momento no fuimos llamados”, citó.

Los Defensores Públicos del Paraguay buscan ser convocados por el Congreso para formar parte también del debate en torno a la reforma de la caja fiscal, esto según detalló Adrián Arévalos, presidente de la asociación que los nuclea.

“Estamos proponiendo algunas modificaciones y ajustes porque hemos notado que existen antinomias dentro del propio proyecto que se contradicen”, mencionó.

Asimismo, sostuvo que los funcionarios “no estamos dentro del llamado régimen deficitario” y agregó que la Ley necesita en sí “una suerte de transición” mediante una gradualidad que no estaría contemplada.

Ponen un tope del 25%; eso es completamente irracional y no se puede tener en cuenta”, detalló.

Cese de actividades

También apuntó que “hasta el momento no fuimos llamados a una mesa de trabajo”, por lo que si esto no llega a ocurrir, adelantó que los profesionales realizarían un cese de actividades.

“Esta ley tiene bastantes artículos que se contradicen y que también generan conflicto con derechos fundamentales y constitucionales que tienen que ver con la caja. Extraña, molesta, somos parte del poder del Estado y deberían darnos el trato que se merece”, agregó.

El abogado Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay.
Finalmente, confirmó que se analiza un cese de actividades y manifestaciones, para “más allá de representar nuestro disgusto”, también adelantaría lo que va a suceder “si esta ley sale de la forma que pretenden tratar”.

“Hay que ser objetivos con este tema. No tenemos una comunicación permanente con ellos y si no se pronuncian, la aprobación ficta sería aberrante”, concluyó. Para el miércoles 25 de marzo fue postergado tratamiento del proyecto de reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores.

