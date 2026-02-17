Culmina la campaña “Consumo Saludable - Ñande Yvy” en distritos de Paraguarí

Uno de los ejes más destacados de la campaña “Consumo Saludable – Ñande Yvy”, fue la promoción de las ferias agroecológicas y orgánicas, en los distritos de Paraguarí, Pirayú y Yaguarón.

En dichos distritos se fortalecieron espacios estratégicos para la comercialización directa de alimentos frescos, saludables y producidos de manera sostenible por familias de la agricultura familiar, explicó el coordinador del proyecto de Alter Vida, Carlos Rojas.

La campaña “Ñande Yvy” pone énfasis en la importancia de consumir productos locales y de temporada, así como alimentos provenientes de la agricultura familiar. Estas prácticas no solo favorecen la salud de las familias, sino que también protegen recursos esenciales como el suelo, el agua y la biodiversidad, pilares fundamentales para un desarrollo sostenible en la región, resaltó Rojas.

Destacó que el programa “Ñande Yvy” deja un mensaje claro a la ciudadanía: reflexionar sobre las decisiones de consumo diarias es también una forma de cuidar la tierra y la vida, fortaleciendo al mismo tiempo la producción local.

Durante el desarrollo de la campaña se llevaron a cabo talleres educativos en instituciones escolares de los distritos de Paraguarí, Yaguarón y Pirayú, así como jornadas de capacitación dirigidas a técnicos.

La iniciativa cuentó con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y es implementada por la Fundación ETEA y la Alter Vida, en articulación con instituciones públicas y actores locales, consolidando un enfoque interinstitucional para el desarrollo sostenible.

A nivel nacional, el proyecto se ejecuta mediante convenios con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mientras que en el ámbito local se trabaja coordinadamente con el Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA), la Gobernación de Paraguarí, las municipalidades de Paraguarí, Pirayú y Yaguarón, además de acuerdos con la Cooperativa Santo Tomás de Paraguarí.