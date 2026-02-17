Crean en Carapeguá el Consejo Municipal de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico

La Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, conjuntamente con las autoridades municipales de este municipio, en el marco de la Ley Nº 6.800/2021, “Que crea el Consejo y la Secretaría Municipal de Prevención y Tratamiento de Adicciones”, está abocada a trabajar en la problemática que ocasiona la droga y su impacto individual, familiar y social.

Para la puesta en marcha de la creación tanto de la Secretaría Municipal como del Consejo de Prevención de Adicciones, se considera necesario aunar esfuerzos mediante la implementación de políticas de prevención del uso indebido de drogas.

Lea más: Proponen descentralizar la justicia con creación de un juzgado en Carapeguá

Para el efecto, refiere la ordenanza municipal se pretende asegurar el tratamiento y la reinserción social del usuario drogodependiente, como respuesta a estos fenómenos sociales, con un enfoque realista, serio y responsable.

La propuesta fue presentada ante la Junta Municipal por los concejales Margarita Miró (PLRA) y Francisco Román (ANR), quienes argumentaron que la Ley N° 6.800 establece que los gobiernos municipales deben crear el Consejo y la Secretaría Municipal de Prevención de Adicciones. Este proyecto fue tratado en la Comisión de Legislación, presidida por Ederson Centurión (ANR), que por unanimidad de sus miembros emitió un dictamen favorable para su aprobación por el órgano legislativo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mesa de trabajo

Previo al estudio en la Junta Municipal, los proponentes habían participado de una mesa de trabajo interinstitucional con la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Sergio Rojas e integrada por el jefe de la misión, ingeniero Juan García Miró, y los técnicos Osvaldo Olmedo, Jorge Silva y Luana Reyes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ediles de Carapeguá convocan a mesa de trabajo para limpiar baldíos llenos de malezas

Asimismo, participaron el intendente local, Luciano Cañete (ANR), funcionarios de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) y los concejales proponentes del proyecto, Miró y Román.

Integración del Consejo

La ordenanza aprobada por la Junta Municipal prevé que el Consejo Municipal de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos será integrado por un representante de la Intendencia Municipal, la Junta Municipal, las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de lucro del municipio que realicen acciones dirigidas a la prevención de adicciones, así como por comisiones vecinales o de fomento del municipio.

Los integrantes del Consejo Municipal no percibirán remuneración alguna por el ejercicio de esta función y se reunirán cuando el Intendente Municipal los convoque. Asimismo, deberán fijar su domicilio dentro del radio del municipio.