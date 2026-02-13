Nacionales
13 de febrero de 2026 - 12:29

Carapeguá: lluvia aplaca el calor pero no es suficiente para los cultivos

Lluvia llega a Carapeguá, pero sigue siendo insuficiente para los cultivos.

CARAPEGUÁ. La lluvia que se registra en el departamento de Paraguarí trae un alivio temporal frente al intenso calor, pero no alcanza para cubrir las necesidades de los cultivos agrícolas de temporada ni de los que se encuentran en pleno crecimiento. El ingeniero Ariel Silva, gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Ybycuí, señaló que hasta el momento se registraron menos de 14 milímetros de precipitación.

Por Emilce Ramírez

El ingeniero Silva señaló: “Para que la lluvia sea realmente beneficiosa para los cultivos y pasturas se necesita un mínimo de 30 mm y hasta el momento el pluviómetro indica en Carapeguá 13.9 mm”.

El pluviómetro marca menos de 14 mm de lluvia en Carapeguá.

Agregó que la lluvia aplaca el calor y espera que las precipitaciones sean tranquilas para beneficio de los agricultores. En diciembre y enero tuvimos lluvias esporádicas, pero luego se extendió un período seco que generó preocupación entre los productores”.

Mansa lluvia aplaca el calor en Carapeguá.

Cultivos favorecidos y desafíos actuales

Los rubros más favorecidos por esta primera lluvia son maíz, poroto, mandioca y cultivos destinados al autoconsumo. Algunos productores de tomate y locotes también registran un alivio.

Las pasturas, tanto naturales como las implantadas, también reciben un respiro, como el pasto camerún, pasto elefante y caña de azúcar destinada al forraje para animales, lo que permite continuar con la preparación del suelo para las próximas siembras.

El pasto camerún y otras pasturas son los principales beneficiados con las lluvias en Carapeguá.

Preparativos para la próxima temporada

Los productores ya se preparan para la temporada frutícola y hortícola que inicia en marzo. “A partir de febrero se realiza la incorporación de materia orgánica y la remoción del suelo; en marzo se plantan cebolla y otros rubros de huerta”, detalló el ingeniero Silva.

El gerente de CDA, dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), resaltó que aún es necesario monitorear las lluvias, ya que la cantidad caída hasta ahora no cubre completamente las necesidades de los cultivos.