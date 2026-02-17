Inician unas 170 cirugías reconstructivas gratuitas del programa Ñemyatyrô en el Hospital General de Coronel Oviedo

Las cirugías están a cargo de un equipo multidisciplinario altamente especializado, integrado por profesionales del Centro Nacional de Quemaduras y Cirugía Reconstructiva (CENQUER), con el apoyo del servicio de anestesia del Hospital Nacional de Itauguá, además del plantel médico y los recursos técnicos del Hospital General de Coronel Oviedo.

El operativo también cuenta con la participación de cirujanos plásticos italianos y franceses, miembros de la asociación AICPE Onlus, quienes se sumaron al trabajo conjunto en el marco de esta jornada médica solidaria, que se extenderá hasta el 20 de febrero.

El jefe de docencia del CENQUER, doctor Bruno Balmelli, indicó que las cirugías se están realizando a través de un programa emblemático del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que se desarrolla desde el año 2012 y que ya permitió concretar unas 4.500 cirugías en diferentes puntos del país.

Señaló que la selección de los pacientes se realizó tras una campaña de captación llevada a cabo hace dos semanas, ocasión en la que acudieron personas de todo el departamento de Caaguazú y de zonas vecinas como Guairá, Alto Paraná y Caazapá. Los postulantes fueron sometidos previamente a estudios laboratoriales, imágenes y electrocardiogramas, quedando habilitados únicamente quienes cumplían con todos los criterios médicos.

En cuanto al posoperatorio, los pacientes sometidos a cirugías de mayor complejidad permanecen internados por 24 horas, mientras que aquellos intervenidos con anestesia local reciben el alta el mismo día, con controles posteriores de forma ambulatoria.

Por su parte, el doctor italiano, representante de AICPE Onlus, Marcos Estavile, dijo que realizan este tipo de cirugías en distintas partes del mundo, llevando su experiencia para ayudar a personas que necesitan intervenciones complejas dentro del país. Destacó que el equipo médico existente en Paraguay no presenta inconvenientes para trabajar conjuntamente con los profesionales extranjeros.