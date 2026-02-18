Alerta MAFE: reportan desaparición de adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de dos adolescentes de 14 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidas es Diana Beatriz Martínez Figueredo, de 14 años, quien fue vista por última vez el domingo 15 de febrero en el barrio Bella Vista de Hernandarias. Según los datos difundidos, la misma es de contextura física delgada, cabello negro, estatura mediana y cutis blanco. El día de su desaparición tenía puesto un short y una blusa de color marrón.

Otro adolescente denunciado como desaparecido es Nicolás Sebastián Melgarejo Sanabria, de 14 años, quien fue visto por última vez el martes 17 de febrero en la Fracción Ciudad Jardín de la ciudad de Limpio.

Nicolás es de contextura física delgada, estatura mediana, cutis moreno y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía un short gris, un pulóver negro y zapatillas; además, llevaba consigo una bicicleta de color verde y negro.

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En ambos casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.