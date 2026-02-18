Nacionales
18 de febrero de 2026 - 08:00

Asunción intransitable: Lillo no es “apta para peatones”

Dos camionetas de alta gama estacioandas en plena vereda sobre la calle Eusebio Lillo.
La calle Eusebio Lillo, que atraviesa los barrios San Cristóbal, Herrera e Ikua Satí, no es apta para peatones. A lo largo de sus casi 2,5 kilómetros, la mayoría de las veredas se encuentran obstaculizadas prácticamente en su totalidad. La PMT brilla por su ausencia y los peatones se ven obligados a caminar por la calzada, con los peligros que eso conlleva.

Por ABC Color

La calle Eusebio Lillo, que atraviesa los barrios San Cristóbal, Herrera e Ycua Satí de Asunción, en un tramo de casi 2,5 kilómetros, desde República Argentina hasta Madame Lynch, es prácticamente intransitable para los peatones, debido a la presencia de todo tipo de obstáculos en las veredas. A ambos lados de la calzada, los vehículos estacionan sobre la acera con total impunidad.

Vecinos y ciudadanos que circulan habitualmente por la zona denuncian la nula presencia de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción para hacer respetar las normas.

Hace tiempo que desde Paraguay Accesible, organización que vela por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad viene denunciando la violación constante de las normas de tránsito en esa zona.

Locales comerciales sobre Eusebio Lillo utilizan las veredas como estacionamiento, sin espacio para los peatones.
“¿Silla de ruedas en calle Lillo? Mejor comprate un drone. La vereda es territorio exclusivo para los autos que “solo se quedan 5 minutitos” (que duran 4 horas). La accesibilidad en Asunción es un mito urbano”, posteó la organización recientemente en sus redes sociales.

Tierra de nadie

ABC constató este martes que la situación es crítica, ya que se repite prácticamente en cada cuadra, con locales comerciales que utilizan las veredas como estacionamiento, sin dejar un mínimo espacio para el tránsito peatonal.

Conductores convirtieron la vereda de Lillo en "zona pick-up" (compras desde el vehículo) de despensas.
En algunos lugares hay talleres mecánicos que utilizan las veredas para estacionamiento permanente de vehículos sobre tacos. En otros sitios, la vereda es deposito de chatarras o estacionamiento permanente de vehículos pesados.

Frente a locales como despensas, los conductores utilizan las veredas como zona de compras “pick-up” (compras desde el automóvil). En algunos lugares, las motocicletas también utilizan las veredas como estacionamiento.