Caos en examen de ingreso del Colegio Técnico Nacional

El excesivo retraso de las obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú, en el Colegio Técnico Nacional (CTN), obligó a la Asociación de Padres a mudar la logística del examen de ingreso a otro sitio, siendo elegido el Colegio de la Policía de Capiatá, en el kilómetro 26 de la ruta PY02.

Los trabajos de refacción en el CTN, iniciaron hace un año, en febrero del 2025, adjudicados por la hidroeléctrica a la empresa CCC Construcciones, representada legalmente por Mauricio Javier Codas. El costo total es de US$ 4,5 millones.

Las pruebas se realizaron entre este martes y hoy, miércoles, y no permitieron el ingreso de las familias al predio de la Academia policial. Esta situación generó que las familias aguarden a sus hijos formando largas filas en plena vía pública. Algunos, decidieron ubicarse en sillas plegables en la cuneta.

Mientras, la sensación térmica superaba los 40°, según datos de la Dirección de Meteorología.

“Fue un caos”, lamentaron

“Es un caos, bastante caluroso, se pasó mal realmente acá en la calle. Creo que siendo el Colegio Técnico Nacional, el mejor colegio prácticamente a nivel país, la organización deja mucho que desear, hay que darle lo que se merecen a los alumnos”, lamentó el papá de un postulante, que se ubicó junto a su esposa en una cuneta, al costado de la ruta.

Lamentaron que en el local no había lugar para que los padres puedan quedarse mientras los estudiantes rendían. “No los dejaron ingresar con su termo de agua y adentro tampoco ofrecieron hidratarse”, denunciaron.

La prueba de ingreso es organizada por la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), pero debió realizarse, como cada año, en las aulas del CTN. Esta vez, debido al excesivo atraso de las reparaciones financiadas por Itaipú, debieron elegir otra sede para los postulantes.

Sin clases presenciales

Debido a este problema, los que resulten ingresantes y el resto de alumnos del colegio público, darán clases virtuales hasta abril. Recién en junio está previsto que terminen las refacciones y remodelaciones.

Esto, pese a que tanto el ministro de Educación, Luis Ramírez, como el director de Itaipú, Javier Zacarías Irún, se habían comprometido a terminar los trabajos para el inicio de clases, que será este lunes 23 de febrero.