Caos en examen de ingreso del Colegio Técnico Nacional

"Fue un caos", lamentaron familias sobre el examen de ingreso al Técnico Nacional.
Familias formaron largas filas y coparon la cuneta y la ruta al costado del Colegio de Policía de Capiatá, donde estudiantes rindieron el ingreso para el Colegio Técnico Nacional.

Por el excesivo retraso de las obras encaradas por el MEC y la Itaipú en el Colegio Técnico Nacional, cientos de alumnos debieron rendir el examen de ingreso, este martes y miércoles, en el Colegio de la Policía de Capiatá. Ante la falta de lugar, las familias debieron formar largas filas en la calle. Denunciaron que durante el examen ni siquiera contaban con agua para los postulantes, pese al intenso calor.

El excesivo retraso de las obras encaradas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Itaipú, en el Colegio Técnico Nacional (CTN), obligó a la Asociación de Padres a mudar la logística del examen de ingreso a otro sitio, siendo elegido el Colegio de la Policía de Capiatá, en el kilómetro 26 de la ruta PY02.

Los trabajos de refacción en el CTN, iniciaron hace un año, en febrero del 2025, adjudicados por la hidroeléctrica a la empresa CCC Construcciones, representada legalmente por Mauricio Javier Codas. El costo total es de US$ 4,5 millones.

Las pruebas se realizaron entre este martes y hoy, miércoles, y no permitieron el ingreso de las familias al predio de la Academia policial. Esta situación generó que las familias aguarden a sus hijos formando largas filas en plena vía pública. Algunos, decidieron ubicarse en sillas plegables en la cuneta.

Así esperaron esta mañana, los padres de familia a sus hijos que rendían el ingreso para el CTN.

Mientras, la sensación térmica superaba los 40°, según datos de la Dirección de Meteorología.

“Fue un caos”, lamentaron

“Es un caos, bastante caluroso, se pasó mal realmente acá en la calle. Creo que siendo el Colegio Técnico Nacional, el mejor colegio prácticamente a nivel país, la organización deja mucho que desear, hay que darle lo que se merecen a los alumnos”, lamentó el papá de un postulante, que se ubicó junto a su esposa en una cuneta, al costado de la ruta.

Lamentaron que en el local no había lugar para que los padres puedan quedarse mientras los estudiantes rendían. “No los dejaron ingresar con su termo de agua y adentro tampoco ofrecieron hidratarse”, denunciaron.

Familias formaron largas filas esperando en la cuneta, al costado de la ruta en el Colegio de la Policía de Capiatá, donde postulantes rindieron el examen de ingreso al Colegio Técnico Nacional.

La prueba de ingreso es organizada por la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), pero debió realizarse, como cada año, en las aulas del CTN. Esta vez, debido al excesivo atraso de las reparaciones financiadas por Itaipú, debieron elegir otra sede para los postulantes.

Por la obra que no termina hace ya un año, estudiantes tendrán clases virtuales hasta abril.

Sin clases presenciales

Debido a este problema, los que resulten ingresantes y el resto de alumnos del colegio público, darán clases virtuales hasta abril. Recién en junio está previsto que terminen las refacciones y remodelaciones.

Esto, pese a que tanto el ministro de Educación, Luis Ramírez, como el director de Itaipú, Javier Zacarías Irún, se habían comprometido a terminar los trabajos para el inicio de clases, que será este lunes 23 de febrero.