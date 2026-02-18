Infraestructura educativa: pese a pocas mejoras, senadora respalda a Luis Ramírez

Blanca Ovelar, senadora colorada y exministra de Educación, calificó como “lamentable” el hecho de que hasta ahora no se concreten mejoras visibles en la infraestructura de instituciones educativas del sector público. Indicó que desde 2012 hasta 2023, el dinero distribuido a municipios y gobernaciones proveniente de las binacionales “ha sido una cifra descomunal”.

“Realmente es lamentable cómo no hemos sido eficientes como Estado en asegurar que esa inversión vaya de forma eficaz a la infraestructura educativa que es clave”, dijo Ovelar.

Sobre la nota que le pondría a la gestión de Luis Ramírez, Ovelar manifestó que ella no es quien debe evaluarlo, aunque resaltó que el titular del MEC está lidiando con muchos frentes internos y externos. Señaló que considera a Ramírez un hombre sensible y preparado para el área.

MEC dice que se invirtió US$ 100 millones en infraestructura

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, acudió al Congreso Nacional para participar de una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En la ocasión, comentó que realizaron unas 4.000 “intervenciones” en escuelas y colegios públicos y señaló que, teniendo en cuenta lo invertido por el Ministerio de Educación y Ciencias, las gobernaciones y municipalidades, la inversión “pasa cómodamente” los 100 millones de dólares.

