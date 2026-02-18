Denuncian nueva mortandad de peces en el río Tebicuarymí

De acuerdo con referentes del sector, la contaminación sería consecuencia de la utilización de bombas caseras para la pesca ilegal, práctica que estaría provocando la muerte indiscriminada de especies. De la misma forma, las descargas provenientes de fábricas, arroceras y actividades mineras, que cada vez más se acrecientan en las orillas del mencionado río.

Los pescadores presentaron videos donde se observa gran cantidad de peces muertos flotando en el agua, presuntamente tras la detonación de explosivos de fabricación casera.

El representante de los pescadores, Gustavo Cristaldo, indicó que ningún tipo de bomba está permitido para la actividad pesquera, ya que se trata de un método ilegal y altamente destructivo para el ecosistema. Indicó que el río Tebicuarymí representa un patrimonio natural de gran valor ambiental y social, utilizado por las comunidades de la región para el consumo de agua, actividades recreativas y pesca recreativa, sin poner en peligro el ecosistema del cauce hídrico. Añadió que es una pena ver cómo se está destruyendo un río tan importante, al tiempo de insistir en la necesidad de mayor conciencia ciudadana para proteger los recursos naturales.

Ante esta situación, representantes de una multisectorial anunciaron que solicitarán apoyo institucional a la Municipalidad, mediante una audiencia con el intendente Marcos Benítez (ANR HC), con el objetivo de gestionar una embarcación que permita realizar controles más efectivos en el cauce hídrico.

Sostienen que tanto el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía del Medio Ambiente y la Policía Nacional no cuentan con los recursos logísticos suficientes para patrullar el río, lo que dificulta la prevención de delitos ambientales.

Los denunciantes reclaman mayor control, sanciones ejemplares y acciones concretas para frenar la depredación, advirtiendo que, de no adoptarse medidas urgentes, el daño al ecosistema podría volverse irreversible.

El jefe regional del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ing. Federico Cohene, dijo que el caso ya está siendo investigado por la entidad estatal, y que se tomaron muestras de agua para determinar cuál sería la causa de muerte de los peces. Comentó que, una vez que se obtengan los estudios laboratoriales, se estará analizando qué determinación se puede tomar al respecto y, a la vez, buscar a los posibles culpables.