MEC dice que se invirtieron US$ 100 millones en infraestructura y promete “letrinas cero” para marzo

Luego de la incertidumbre generada por el anuncio por parte de gremios docentes de una huelga nacional en el marco de las protestas contra la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal), el Gobierno y los educadores parecen encaminados a un acuerdo y el Poder Ejecutivo da como un hecho que las clases en escuelas y colegios públicos comenzarán el próximo lunes como estaba previsto.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, acudió hoy al Congreso Nacional para participar de una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre la reforma de la caja fiscal y dio declaraciones a medios de comunicación sobre el aparentemente inminente inicio de las clases y los trabajos que el Gobierno ha realizado en infraestructura educativa.

Según comentó el ministro Ramírez, se han realizado unas 4.000 “intervenciones” en escuelas y colegios públicos que, teniendo en cuenta lo invertido por el Ministerio de Educación y Ciencias, las gobernaciones y municipalidades, representan una inversión que “pasa cómodamente” los 100 millones de dólares.

Estimó que se ha hecho “un 80 por ciento de todo lo que tenemos que hacer” con relación a infraestructura y afirmó que “vamos mejorando cada año”.

Prometió que en marzo se llegaría al objetivo de “letrina cero”, la instalación de baños modernos en instituciones educativas que aún contaban solo con letrinas, a nivel nacional.

A pesar de las afirmaciones del ministro Ramírez, una gran cantidad de colegios y escuelas en todo el país aún presentan condiciones de deterioro que no han sido solucionadas al acercarse el inicio de un nuevo año lectivo.

Inicio de clases se definiría hoy

Si bien en la semana fuentes del gremio docente indicaron que se acordó con el Gobierno comenzar las clases el 23 de febrero, esta semana Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica, manifestó que el inicio de clases está por ser totalmente confirmado, dependiendo de los resultados de la reunión de hoy de la Comisión de hacienda del Congreso.