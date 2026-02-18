Nexus 2: Fiscalía pide declarar rebeldía de tres imputados por tráfico de drogas

La fiscala Ingrid Cubilla, quien imputó a ocho personas en el marco de la Operación Nexus 2, solicitó al juzgado interviniente la declaración de rebeldía de tres imputados que continúan con paradero desconocido luego del procedimiento que permitió destapar una estructura organizada para el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos.
Los procesados que continúan prófugos son Víctor Centurión, Dionisio Cáceres (principales articuladores del esquema, según la Policía) y Julián Franco, alias Jaguapire, un exconvicto que fungía de intermediario para las negociaciones de compra y venta de la droga.
Los demás imputados son Álvaro Enrique Cáceres Cabrera (28), Luis Miguel Molinas Brítez (42), alias Moli; Alexis Vidal González Zárate (42), Luis Alberto Paiva Gutiérrez (40), alias Mariachi, y Cindy Ruth Peralta Alderete (31).
El fútbol para lavar dinero
Según la Policía, la estructura criminal aparentemente utilizaba al fútbol para lavar los fondos provenientes del hecho ilícito. “Ocultaban dinero con transferencias de jugadores, venta de futbolistas y viajes al extranjero”, manifestó el comisario Fernando Ruiz Díaz, jefe de Inteligencia de Antinarcóticos.
Señaló que los cargamentos de droga venían de países como Bolivia y Colombia, aterrizaban en pistas clandestinas coordinadas por Víctor Centurión y luego eran distribuidos mayormente en Brasil. No obstante, confirmó que un remanente quedaba para el narcomenudeo en Paraguay.