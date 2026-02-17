Nexus 2: oficial de la Fuerza Aérea también es detenido

La agente del Ministerio Público confirmó que recibieron la colaboración de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) para que el oficial Virgilio Del Valle se pusiera a disposición de la justicia cerca del mediodía, en el marco de la operación Nexus.

El uniformado se suma a los primeros tres detenidos durante los allanamientos: Luis Miguel Molinas Britez, Cindy Ruth Paralta Alderete y Álvaro Enrique Cáceres Cabrera

La fiscal Ingrid Cubilla confirmó que se emitieron en total nueve órdenes de captura en el marco de esta causa.

Sospechosos con vínculos deportivos

Entre los prófugos se encuentran el exfutbolista Víctor Hugo Centurión Miranda y el dirigente deportivo Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, que no fueron localizados en sus viviendas durante los operativos. Por el momento, se desconocen las identidades de las demás personas con órdenes de captura.

Según los investigadores, los sospechosos habrían utilizado al fútbol para lavar dinero proveniente del narcotráfico. “Ocultaban dinero con transferencias de jugadores, venta de futbolistas y viajes al extranjero”, explicó el comisario Fernando Ruiz Díaz.

De acuerdo a los antecedentes, el exarquero del Club Olimpia se encargaba de la logística del aterrizaje de las narcoavionetas y la recepción de la droga, proveniente de Bolivia y Colombia.

Aparentemente, el dirigente se encargaba del lavado y los bienes decomisados, que están a nombre de su esposa (Cindy Peralta). Las propiedades serán puestas a disposición de la Sanabico para su administración mientras dure el proceso judicial.