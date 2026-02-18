Reacción del papá de Tobías ante hallazgo de un cuerpo en zona de búsqueda

Equipos de rescate llegaron a una propiedad privada en Isla Bogado, Luque, para avanzar desde allí hasta un arroyo que está en el límite entre San Lorenzo y Luque. Según los primeros datos, el cadáver tiene las características de Tobías Suárez.

En el lugar llegó de urgencia el padre del niño, Reinaldo Suárez, quien brindó algunas palabras para ABC Tv.

“Vamos a hacer el reconomiento. A ver si es nuestro ángel, Tobías. Y si es, bueno...”, fueron sus palabras.

Añadió que esta mañana fue a misa para orar por el hallazgo de su hijo. “La esperanza siempre fue arrodillarme ante el Todopoderoso, desde su nacimiento (de Tobías); somos muy gratos y cercanos a Dios”, subrayó don Reinaldo.

Tiene las características de Tobías

El comisario Eladio Martínez, quien encabeza otro equipo de búsqueda, dijo que la información que recibió es que el cuerpo encontrado es de un niño, con las características de Tobías.

Añadió que están buscando un camino de acceso para vehículos, pues el principal equipo de búsqueda llegó hasta la zona del hallazgo del cuerpo a través del curso hídrico.

Tobias Suárez desapareció el pasado viernes, luego de que fue arrastrado por el intenso raudal que corre en una zona de obras del barrio sanlorenzano.

Amigos, familiares y vecinos acompañan las tareas de búsqueda desde hace seis días, suspendiendo las tareas en horas de la noche.