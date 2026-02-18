Nacionales
18 de febrero de 2026 - 13:45

Revelan características del cuerpo hallado en zona de búsqueda de Tobías

Zona del hallazgo del cuerpo se encuentra llena de basuras y matorrales.

Equipos de rescate que buscan a Tobías Suárez encontraron cerca del mediodía de este miércoles un cuerpo en el arroyo que divide San Lorenzo y Capiatá. Revelaron las características del cadáver, que deberá ser reconocido por los familiares del niño arrastrado por el raudal el pasado viernes.

Autoridades y familiares de Tobías Suárez, buscan identificar el cuerpo hallado en el cauce hídrico en la siesta de este miércoles, a seis días de la desaparición que se dio en medio de la tormenta, la semana pasada.

El general Pedro Rodríguez, comandante de Ingeniería del Ejército, narró que el cuerpo se encontraba boca abajo, en medio de la basura, con parte del cuerpo cubierto de desechos.

“El hallazgo se dio en el margen derecho del arroyo, donde se trabaja desde el sábado. Hoy había gran cantidad de moscas”, especificó.

Dijo que en una de las manos del cuerpo se visualiza un anillo. Añadió que la remera que lleva puesta es de color marrón “chocolate”.

En tanto, uno de los vecinos del lugar fue hasta la zona del hallazgo, y describió que el cuerpo pertenecía a un adolescente -por su tamaño-, cuya cabeza ya tenía poco cabello. Resaltó que medio cuerpo estaba bajo tierra y basura, y que un anillo resaltaba en una de las manos del cadáver.

Militares colaboran en la búsqueda de Tobías Suárez, en el arroyo Tayuasapé de San Lorenzo. El niño lleva seis días desaparecido tras ser arrastrado por un fuerte raudal.

Tobías Suárez solía usar anillo

Reinaldo Suárez, padre de Tobías, reveló que su hijo solía usar anillos pero no sabe si el día de la desaparición llevaba puesto alguno.

Lea más: Reacción del papá de Tobías ante hallazgo de un cuerpo en zona de búsqueda

Quiero ver el cuerpo, para poder decir si es o no mi hijo”, manifestó.

Reinaldo Suárez, padre de Tobías, el niño de 12 años desaparecido tras ser arrastrado por un raudal en San Lorenzo.

La zona del hallazgo tiene muchos matorrales y basura acumulada. Bomberos voluntarios ingresan a la zona, al igual que militares, funcionarios de la Codeni y personal interviniente.

Los familiares y vecinos aguardan a unos 100 metros de la zona del hallazgo, donde se instaló una zona de seguridad.

A las 13:20 el fiscal dispuso el levantamiento del cuerpo y su traslado para la Morgue Judicial.

