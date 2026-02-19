Alerta MAFE: buscan a adolescentes reportados como desaparecidos

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de dos adolescentes de 14 y 15 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Uno de los adolescentes desaparecidos es Juan Rafael González, de 14 años, quien fue visto por última vez el martes 17 de febrero sobre la calle Ecuador de la ciudad de Lambaré.

Otro adolescente denunciado como desaparecido es Enzo Josué Quiñonez Zorrilla, de 15 años, quien fue visto por última vez el viernes 13 de febrero en la calle Remberto Giménez del barrio Santa Ana en la ciudad de Capiatá.

Enzo es de contextura física delgada, estatura alta, cutis blanco y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra con serigrafía en amarillo, un short de jeans celeste y calzados deportivos blancos.

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En ambos casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.

