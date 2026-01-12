Política
12 de enero de 2026 - 14:53

Así justifica el ministro de la Niñez los “tips” de Peña para estar mejor

El presidente Santiago Peña y el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez.
El presidente Santiago Peña y el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, defendió de las críticas al presidente Santiago Peña luego de sus “tips” para ahorrar dinero como cambiar la educación privada por la pública para “estar mejor”.

Por ABC Color

Recientemente, el presidente Santiago Peña sugirió que supuestamente una familia con hijos se puede “ahorrar” unos G. 500.000 al mes por cada hijo si es que en lugar de ir a una escuela privada, van a una pública.

Su aparente “tip” para ahorrar dinero fue objeto de críticas y también una inmensa cantidad de memes, pero desde el Gobierno intentan “salvar” la imagen del mandatario.

Memes Santi Peña
El supuesto "anuncio" del presidente Santiago Peña de plantar más árboles de mango en escuelas públicas para recibir a los estudiantes de instituciones privadas.
Memes Santi Peña
Con ironía, la ciudadanía respondió y creó memes ante la sugerencia de Santiago Peña de enviar a escuelas públicas a los hijos para ahorrar dinero.

Entre los que se pronunciaron al respecto se encuentra el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien alegó que “vivimos tiempos en el que la descontextualización se convirtió en una herramienta de ataque”.

Según el funcionario, “el ruido viaja más rápido que los hechos”, mientras que “la negatividad parece tener más alcance que el esfuerzo silencioso”.

Educación, familia y Hambre Cero

Entre su mención de que “el presidente Santiago Peña volvió a ser atacado”, Gutiérrez alegó que este Gobierno supuestamente es el que “más ha priorizado a los niños, niñas y sus familias”.

“El que más ha trabajado para cuidar el bolsillo de los hogares paraguayos. No existe antecedente reciente de una agenda de gobierno tan claramente puesta en el centro de la niñez y la familia”, alegó.

Sobre la migración de la educación privada a la pública, el ministro defendió la postura con el argumento sobre que las escuelas públicas están “mejor equipadas”, al igual que los kits escolares, Hambre Cero y otros proyectos sociales impulsados por el Ejecutivo.

“El tiempo será el juez inexorable. ¿Satisfechos? No. Aún falta mucho. Pero podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos en el camino correcto“, escribió.

