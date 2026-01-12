Así justifica el ministro de la Niñez los “tips” de Peña para estar mejor

Recientemente, el presidente Santiago Peña sugirió que supuestamente una familia con hijos se puede “ahorrar” unos G. 500.000 al mes por cada hijo si es que en lugar de ir a una escuela privada, van a una pública.

Su aparente “tip” para ahorrar dinero fue objeto de críticas y también una inmensa cantidad de memes, pero desde el Gobierno intentan “salvar” la imagen del mandatario.

Entre los que se pronunciaron al respecto se encuentra el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, quien alegó que “vivimos tiempos en el que la descontextualización se convirtió en una herramienta de ataque”.

Según el funcionario, “el ruido viaja más rápido que los hechos”, mientras que “la negatividad parece tener más alcance que el esfuerzo silencioso”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña “tips”: memes de cómo tener más dinero en tu bolsillo

Educación, familia y Hambre Cero

Entre su mención de que “el presidente Santiago Peña volvió a ser atacado”, Gutiérrez alegó que este Gobierno supuestamente es el que “más ha priorizado a los niños, niñas y sus familias”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El que más ha trabajado para cuidar el bolsillo de los hogares paraguayos. No existe antecedente reciente de una agenda de gobierno tan claramente puesta en el centro de la niñez y la familia”, alegó.

Sobre la migración de la educación privada a la pública, el ministro defendió la postura con el argumento sobre que las escuelas públicas están “mejor equipadas”, al igual que los kits escolares, Hambre Cero y otros proyectos sociales impulsados por el Ejecutivo.

“El tiempo será el juez inexorable. ¿Satisfechos? No. Aún falta mucho. Pero podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos en el camino correcto“, escribió.

Lea más: Así responde Wiens a insólito plan de Peña para que paraguayos “tengan más plata en el bolsillo”