MEC: padres analizan no enviar a alumnos a la escuela por obras sin terminar en Luque

La Municipalidad de Luque, a cargo del intendente Carlos Echeverría (ANR-cartista), adjudicó en agosto del año pasado la reparación de un bloque de tres aulas de la Escuela Básica 2372 La Residenta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por más de G. 118 millones, a la empresa E.M. Construcciones, cuyo representante legal es Erico David Meaurio Alonso.

La palada inicial fue recién a fines de noviembre, según explicaron el director de la institución, Ronald Medina y la supervisora local, Zully López y los trabajos tiene un plazo de entrega de 120 días, es decir, deberían culminar a fines de marzo.

“La obra paró durante las vacaciones de verano, porque encontraron termitas en las vigas de madera, que en principio no iban a cambiarse, por lo que se solicitó una adenda para reemplazar toda la estructura del techo”, detalló el director de la escuela.

El pabellón que se repara está en la entrada de la escuela y, como el espacio es muy reducido, los padres temen por la integridad de los alumnos, principalmente de los más pequeños, en el nivel inicial y los primeros grados de la escolar básica, según apuntaron a ABC.

Tensión entre padres y autoridades educativas

Ante esta situación, las familias habían solicitado ir a clases virtuales, lamentando que la obra tuvo nulo avance durante el receso de temporada, cuando los niños no estaban en la escuela.

Pero la supervisora Zully López, en representación del MEC, insistió en que el 100% de los 514 estudiantes matriculados, asistan de manera presencial desde el primer día, este lunes 23 de febrero.

Un grupo de madres exige que se garantice en un 100% la seguridad de los niños para ir a clases presenciales. “Si nos aseguran que los chicos estarán bien, que no correrán peligro, claro que queremos que empiecen presencialmente, pero su seguridad antes que nada”, insistió una mamá.

Remarcó que si es que no mejoran el vallado perimetral, ” “analizarán” si envían o no a los estudiantes para el primer día de clases.

Denuncian precario vallado perimetral

Los familiares de alumnos también reclamaron que el vallado perimetral de chapas, que colocaron como cordón de seguridad en la obra, es precario.

Al respecto, el director aseguró que los encargados de la reparación se comprometieron a instalar unas terciadas o a mejorar el chapado que rodea al pabellón en restauración. “Nosotros ya tenemos un plan de contingencia, por lo que las clases arrancarán, como en todo el país, el 23 de febrero”, dijo la supervisora Zully López.

El plan de contingencia: Unos 80 escolares del séptimo y del octavo grado, deberán dar clases durante una hora, de 7:00 a 8:00, debajo de un árbol, en uno de los pasillos, ya que son sus salones los que están en reparación.

“Los alumnos del pre escolar y del jardín tienen un período de adecuación durante las dos primeras semanas de clase, por lo que vienen una hora. A partir de las 8:00, los alumnos del octavo y del noveno usarán las salas del nivel inicial, luego de que sean desocupadas por los más pequeños a partir de ese horario”, indicó Ronald Medina, el director de la escuela.

Más reclamos

“Nosotros no realizamos ninguna protesta solamente porque la obra está en su plazo todavía de 120 días, pero si pasa esa fecha y no terminan, sí o sí vamos a salir a la calle”, aseguró el papá Édgar López, quien ayer se encontraba pintando algunas salas de clase, para colaborar con el hermoseamiento del lugar.

Agregó que el MEC “casi nada” colabora en la institución, que se mantiene en gran medida con ayuda de las familias.

Lo que dice el MEC

El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó ayer que se han realizado 4.000 “intervenciones” y se ha invertido más de US$ 100 millones en infraestructura en escuelas y colegios públicos, donde está previsto que las clases comiencen este lunes.

Recién en marzo se llegaría al objetivo de “letrina cero”, con la instalación de baños modernos en instituciones educativas, que cuentan con letrinas actualmente, a nivel nacional.

El titular del MEC reconoció que “algunas” escuelas públicas no estarán listas para el inicio del año lectivo 2026.