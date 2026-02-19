“Denles ustedes mismos de comer”: Iglesia lanza campaña solidaria de Cuaresma

Este jueves, la Pastoral Social Arquidiocesana presentó oficialmente la Campaña de Cuaresma 2026 bajo el lema bíblico “Denles ustedes mismos de comer”. Esta iniciativa busca renovar el espíritu comunitario a través del misterio pascual de la muerte y resurrección. El lanzamiento convoca a toda la ciudadanía a participar activamente en acciones de solidaridad y fe.

En el lanzamiento, se dio a conocer el mensaje de Cuaresma del cardenal Adalberto Martínez Flores, Arzobispo de Asunción, quien instó a los fieles a poner a Dios en el centro y escuchar el clamor de los pobres y familias paraguayas. En su mensaje, destacó que este tiempo debe ser una oportunidad para la conversión personal y colectiva.

Lea más: Miércoles de Ceniza: “Honestidad y Justicia” son el ayuno que agrada a Dios, afirma cardenal

El jefe de la Iglesia Paraguaya propone un ayuno que trascienda la privación de alimentos, enfocándose en renunciar a la indiferencia y la violencia cotidiana. Además, se busca abrir espacios de fraternidad donde nadie quede excluido del acceso a la educación y el trabajo digno. Defender la dignidad de niños, jóvenes y ancianos es la prioridad de este compromiso solidario.

Uno de los objetivos centrales es promover encuentros comunitarios para reflexionar sobre la realidad social, política y económica nacional. La Iglesia invita a analizar la sociedad a la luz del Evangelio. Para facilitar el debate, anuncian la distribución de materiales de lectura que estarán disponibles en todas las parroquias para fomentar la oración y la acción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colecta solidaria

La colecta solidaria se extenderá desde el Miércoles de Ceniza hasta el Viernes Santo, involucrando a colegios, universidades y empresas. La recaudación permitirá que la Pastoral Social continúe con su labor de promoción humana y asistencia constante. Se invita a los servidores públicos y autoridades civiles a sumarse generosamente a este esfuerzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuándo se inicia la Cuaresma este 2026?: preparativos para el Miércoles de Ceniza

Los recursos fortalecerán programas como el Hogar de Cristo, que ofrece protección, alimento y abrigo a personas en situación de calle. Este espacio brinda también atención a quienes enfrentan problemas de adicciones, dándoles un camino de esperanza. La iniciativa busca acompañar con gestos concretos de dignidad a los más vulnerables.

La campaña pretende que cada persona asistida deje de ser dependiente para convertirse en sujeto de su propio desarrollo integral. El año pasado, la organización logró atender a más de 1.500 familias con kits de alimentos y medicinas. Este impacto social demuestra la importancia de construir redes de solidaridad en toda la arquidiócesis.

La Pastoral Juvenil se suma con un itinerario formativo que se extiende hasta Pentecostés, trabajando por el bien común. El llamado final es a construir la justicia social y la paz entre todos los sectores de la población. La campaña 2026 es una invitación abierta para que nadie quede fuera del amor de Cristo.