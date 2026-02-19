Iniciarán el año lectivo en medio de obras y con obsoleta red eléctrica

El director del Colegio Nacional Villa Permanente, profesor Ramón Herebia, informó que la institución recibirá este año a más de 500 alumnos. Iniciarán las clases en medio de obras de refacción de la galería de un bloque de aulas y la construcción de sanitarios sexados.

Mencionó que en la institución urge la renovación total del sistema eléctrico para que puedan funcionar los acondicionadores de aire. La red no soporta la carga cuando se utilizan otros artefactos eléctricos, explicó.

El docente señaló que el colegio abrió sus puertas el 11 de febrero para comenzar la etapa de ajuste de planeamientos, exámenes y otras actividades preparatorias, que se lleva a cabo con el plantel de maestros. Estas acciones forman parte del proceso organizativo previo al inicio de clases previsto para el lunes 23 de febrero, dijo.

La institución mantiene su enfoque en la formación técnica de los estudiantes. Las modalidades más demandadas son las áreas de salud, electricidad, administración e informática.

El profesor Herebia explicó que en el caso de la galería se lleva a cabo la renovación del techo. Tanto la refacción del corredor como la construcción de sanitarios sexados se realizan de acuerdo con las necesidades declaradas en la microplanificación hecha aproximadamente hace un año y están a cargo de la Municipalidad de Ayolas, administrada por Carlos Duarte (ANR-HC).

Todo se enmarca en el plan de prioridades establecido por la comunidad educativa. A raíz de la demora en el proceso licitatorio, los trabajos se pusieron en marcha recién en enero último, explicó.

Intentamos obtener la versión de la Municipalidad de Ayolas sobre el retraso en el inicio de las obras en ejecución en el colegio Villa Permanente, pero no obtuvimos respuesta.

Preocupación

El docente Ramón Herebia, señaló que existe preocupación ante la ola de calor en el país, ya que, si bien las salas de clases cuentan con acondicionadores de aire, persisten importantes limitaciones técnicas para que puedan ser utilizados. El principal inconveniente se encuentra en el sistema eléctrico del edificio.

El circuito tiene una antigüedad aproximada de 45 años, por lo que es necesaria la renovación total de la red para garantizar su correcto funcionamiento, afirmó.

“Hoy en día, estos equipamientos no son un lujo, como se suele decir, sino una necesidad por el calor irresistible en nuestro país”, expresó Herebia.

El director explicó que el sistema actual no soporta la carga cuando todos los equipos están en funcionamiento simultáneo.

Kits de útiles escolares

Además, Ramón Herebia manifestó que los kits escolares ya se encuentran en la institución educativa. La entrega beneficiará a la totalidad de los estudiantes matriculados este año, y la distribución se realizará a partir del 27 de febrero, según lo establecido oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).