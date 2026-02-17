Martínez Simón tiene la mayoría para presidencia de Corte, admite Ríos

Ríos compartió con los periodistas que cubren el área judicial una mesa de trabajo sobre diversos temas relacionados a la Corte, la sala constitucional que él integra y lo relacionado su trabajo propiamente.

Ríos, en un momento indicó que él forma parte de la minoría de la Corte junto a Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans.

En ese contexto admitió que el ministro Alberto Martínez Simón tiene el apoyo del sector que lleva la mayoría en la Corte Suprema.

Este bloque que en el ámbito judicial es considerado como el ala oficialista de la Corte lo integran el actual presidente de la Corte César Diesel Junghanns, Luis Benítez Riera y Carolina Llanes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De la declaración de Rios se subentiende que este sector tiene la adhesión de los ministros Eugenio Jiménez Rolón y César Garay Zuccolilo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estos cuatro votos, más el del mismo Martínez Simón, este ministro tiene la mayoría para alcanzar la presidencia de la Corte.

El sector denominado opositor que constituye la minoría apoya a Gustavo Santander, pero a juzgar por las declaraciones de Ríos ya se resignaron a no alcanzar los votos que lo lleven a la presidencia del máximo tribunal.

Otro proyecto para”feudos" de ministros

Rios también anunció que este bloque será el que presente ante la Corte un proyecto de acordada para que cada ministro ocupe la superintendencia de circunscripción por un periodo de tres años, sin la posibilidad de volver a estar al frente de su “feudo”, en forma consecutiva.

Mientras que el proyecto de Diesel es que los ministros superintendentes duren 4 años en el cargo y que cada circunscripción tenga como responsables a dos miembros de la máxima instancia judicial.

En cuanto al tiempo de mandato, la propuesta es que el ministro designado por 4 años no podrá ser reelecto de forma consecutiva en una misma circunscripción.

Según Diesel, el plan es que el superintendente titular dure ese tiempo en el cargo y su coadyuvante por dos años, a fin de que este último tenga posteriormente la chance de ser el titular del cargo.

La normativa derogada el 29 de diciembre de 2025 por el presidente Santiago Peña establecía una rotación de los ministros superintendentes cada dos años.

En vista de que Martínez Simón cuenta con los votos, mañana, durante la sesión ordinaria se podría realizarla elección del Consejo de Superintendencia y aprobar una de las dos acordada sobre los feudos.