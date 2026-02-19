Muere ciclista de 75 años tras accidente sobre la ruta PY11 en Nueva Germania

El hecho se registró anoche en la compañía Chamorro Cué, distrito de Nueva Germanía, departamento de San Pedro, la motocicleta era conducida por De Los Santa González López, de 35 años, quien viajaba acompañada de su hija menor de edad, esta última con lesiones tras el impacto.

Intervinieron agentes policiales de la zona junto al asistente fiscal Aldo Andrés Díaz Romero y la médica forense Viviana Cantero, de San Pedro de Ycuamandyyú. El cuerpo del fallecido fue entregado a sus familiares, mientras que la conductora permanece internada en el hospital de Santa Rosa del Aguaray bajo custodia policial.

Lea más: Alerta por calor extremo: recomiendan cuidados ante temperaturas que podrían superar los 40 grados

Autoridades locales advierten sobre el preocupante aumento de accidentes fatales en el departamento, especialmente en las rutas Ruta PY 08 y PY 11, atribuidos en varios casos al deterioro de las vías y, en otros, a la imprudencia en el tránsito.