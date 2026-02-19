Nuevas fallas exponen la fragilidad de la ANDE, resaltan

Ayer, alrededor del 90% de los usuarios del sistema eléctrico nacional quedaron sin servicio tras una falla en la línea de 500 kV, la cual parte de la hidroeléctrica de Itaipú Binacional y se conecta con la subestación de Villa Hayes.

Durante el transcurso de este jueves, se volvieron a reportar cortes de energía y baja tansión. Ante esta situación, Adolfo Villagra, Secretario General de Sitrande, indicó que hay problemas en la subestación de Villa Hayes, la cual cubre gran parte de la zona metropolitana.

Ante la consulta sobre lo sucedido ayer, explicó que si falla una línea de 500 KB, medio país sale fuera de servicio porque es una cadena.

Cuando se le mencionó que la reposición de la energía eléctrica fue muy lenta, mencionó: “Cuando hablamos de estaciones y subestaciones, es más complejo. No es una cuestión de alzar una llave nomás. Se tienen que tomar todas las precauciones, porque los equipos que están en juego son muy caros”.

“Cuando hablamos de una zona, sí se puede hacer rápido. Pero cuando es de esta envergadura y de ese nivel, ahí ya actúa la protección en varias estaciones y subestaciones. Entonces, hay que ir cerrando y después bajar más, bajar más y ahí se va exponiendo por zona”, remarcó.

Para finalizar, Adolfo Villagra reconoció que el sistema está resistiendo por el alto consumo que se tiene. “Una pieza nomás tiene que tener problema para que salga fuera de servicio todo”, dijo.

Un sistema técnicamente débil

El exgerente técnico de la Ande, Fabián Cáceres, señaló que lo ocurrido ayer merece un análisis profundo. “Puede tener muchas explicaciones, desde la técnica hasta explicaciones de disponibilidad de vehículo personal, horas extras y viáticos. Hay muchos elementos que juegan dentro de ese circuito”, añadió.

Seguido, comentó que el sistema interconectado paraguayo es un sistema técnicamente débil, “esa es nuestra triste realidad”.

En los sistemas más fuertes dentro de la planificación se utiliza un concepto que se denomina N-1, donde, a falta de una línea ante la avería de un elemento que te suministra electricidad, se tiene que disponer de un elemento de reserva que permita que la continuidad del servicio no se interrumpa.

“Los países del primer mundo trabajan con N-1, N-2 hasta N-3. Nosotros no llegamos al N-1″, apuntó.

En otro momento, el exgerente resaltó que hace años la ANDE que no goza de buena salud y en esas condiciones, no es fácil resolver todos los desafíos para poder ofrecer un servicio medianamente bueno.

“Allá por el 2030, en alguna hora del día, en un día caluroso vamos a tener problemas en generación. No vamos a tener la energía que necesitamos para suministrar el sistema en esas horas de máxima demanda”, señaló.

Para concluir, dejó en claro: “Eso que ocurrió ayer puede ser un ensayo real de lo que nos puede pasar dentro de cuatro años si es que continuamos en la situación que estamos, sin hacer absolutamente nada para incorporar nuevas fuentes de generación al sistema”.