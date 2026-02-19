Oposición apuesta a la unidad para retener la Intendencia de San Patricio

El parlamentario Valdez manifestó que el acto contó con la presencia del senador Éver Villalba (PLRA) y referentes del Partido Liberal Radical Auténtico, además de Miguel Prieto (Yo Creo), entre otros dirigentes. En la ocasión se oficializó la candidatura a intendente de Adriana Rodríguez (PLRA). La misma forma parte de un acuerdo político entre el PLRA, Yo Creo, Patria Querida y el Partido Tekojoja. El entendimiento fue posible tras conversaciones entre los diferentes sectores. El objetivo es presentar una candidatura de consenso. Las internas del 7 de junio permitirán cumplir con el proceso electoral legal.

En otro momento, el legislador indicó que en San Patricio se logró conformar una alianza partidaria bastante plural. La misma está integrada por cuatro partidos políticos como el PLRA, Yo Creo, Partido Tekojoja y Encuentro Nacional. Señaló que este acuerdo demuestra la existencia de una unidad total. El objetivo es llegar fortalecidos a las elecciones municipales del 2026. También destacó el acompañamiento de dirigentes nacionales. Consideró que la unidad es clave para lograr los objetivos políticos trazados.

Valdez también resaltó la presencia del senador Éver Villalba, oriundo del departamento de Ñeembucú. Indicó que su participación marca una importante presencia política en Misiones y en el sur del país. Señaló que el legislador acompaña permanentemente las gestiones legislativas y políticas. Recordó que actualmente Villalba busca la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico. Su candidatura se definirá en las elecciones internas del 7 de junio próximo. Consideró que su liderazgo fortalece el proyecto partidario. También valoró su respaldo a la dirigencia local.

Por su parte, el senador Villalba valoró el ejemplo de madurez política demostrado por los dirigentes de San Patricio. Destacó la capacidad de lograr la unidad de la oposición. Señaló que el objetivo es mantener la Intendencia de la comunidad. Indicó que este modelo debe ser imitado en toda la República. Especialmente con miras a las elecciones generales del 2028. Afirmó que la división es el principal obstáculo electoral y consideró que la unidad permitirá obtener mejores resultados.

En ese sentido, instó a los presentes, entre ellos Miguel Prieto y representantes del denominado Nuevo Liberalismo, a construir una unidad real. Señaló que el objetivo es ganar las elecciones del 2028. También mencionó la necesidad de lograr una unidad para gobernar. Indicó que el compromiso debe centrarse en el pueblo paraguayo. En ese sentido, resaltó que es necesario devolver la dignidad a la ciudadanía. Remarcó que el trabajo conjunto será fundamental y finalmente, pidió mantener el consenso político alcanzado.

