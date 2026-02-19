Denuncian faltante de kits escolares a inicios de clases en Fuerte Olimpo

En el transcurso de la semana y a solo días del inicio de las actividades escolares del presente año, numerosas instituciones educativas de este distrito procedieron a entregar a los padres de familia o encargados los kits escolares distribuidos por el Ministerio de Educación y Ciencias.

En este sentido, el señor Guillermo Mallero, abuelo y encargado de tres niños que acuden a la escuela Ramón Bejarano de la comunidad, considerada cabecera de la zona, denunció que solo le entregaron dos kits escolares y, al reclamar que le faltaba uno, los educadores le mencionaron que ya se habían acabado y que verían la forma de encontrar alguna solución.

El denunciante, quien es originario del pueblo Ishir o Chamacoco, lamentó el hecho, atendiendo a que provienen de una familia bastante humilde y que debe encargarse de la educación de sus nietos, ya que sus padres deben trabajar. Espera que se pueda completar el kit faltante debido al alto costo de los materiales didácticos si es que uno pretende adquirirlos, sentenció.

Aumento de matriculados

El director de la escuela San Miguel, licenciado Federico Farías, dijo que la situación de faltante de kits escolares en algunos grados obedece al aumento de alumnos matriculados, situación que ya se dio en años anteriores, pues desde el MEC se envían estos materiales de acuerdo con la población estudiantil del 2025.

“En mi escuela tenemos un faltante aproximado de 30 kits. Por ejemplo, en el 2025 la cantidad de alumnos en el cuarto grado era de 15 estudiantes y ahora se matricularon en el mismo grado 28 niños, por lo que solo en este grado tenemos un faltante de 13 kits escolares”, indicó.

Algo similar sucede en el Colegio Monseñor Ángel Muzzolón. Su director, licenciado Leonardo Lezcano, mencionó que los faltantes se darían en el tercer curso de la media y el noveno grado de la Educación Escolar Media. “Aún no tenemos la cantidad exacta, atendiendo a que todavía se siguen inscribiendo los alumnos”, refirió.

Ambos educadores coincidieron en señalar que estos hechos se dan casi siempre, pero que al final se pone en práctica el protocolo del MEC que existe para estos casos, y siempre se consigue reponer los faltantes, para así entregar en su totalidad a cada estudiante este beneficio.

Ministerio de Educación y Ciencias

Consultado al respecto de esta denuncia, el director departamental del MEC, licenciado Enrique Arias, dijo que están al tanto de esta situación, que casi siempre se da cuando se empieza a repartir los kits escolares, y obedece al aumento poblacional de estudiantes en relación con años anteriores.

“En busca de encontrar una rápida respuesta, lo primero que realizamos es aplicar el protocolo de redistribución distrital, que consiste en verificar en todas las escuelas del distrito la cantidad de kits faltantes, así como también lo sobrante, pues existen instituciones educativas donde se tiene disminución de alumnos; en este caso recuperamos los kits y entregamos donde haga falta”, dijo el educador.

Agregó que este trabajo se realiza a nivel departamental una vez verificados los distritos, “y si allí vemos que continúan faltando los kits, entonces enviamos de forma detallada al Ministerio de Educación y Ciencias la cantidad que se necesita para hacer llegar a todos los escolares este beneficio estatal”, sostuvo finalmente Arias.

Ambiente agradable

Una situación que viene caracterizando a las escuelas del departamento desde hace varios años es las buenas condiciones estructurales en que se encuentran las instituciones educativas, con salas climatizadas en la mayoría de los casos, lo que asegura un ambiente agradable para el desarrollo de las clases.

Este año no es la excepción, por lo que se asegura el inicio de las actividades en este panorama acogedor que favorece el aprendizaje de los alumnos. A esto se le suma que la mayoría de las escuelas ya cuentan con cocinas y comedores escolares, por lo que los estudiantes reciben este beneficio de forma diaria, al menos así sucedió en el 2025.

Al respecto, los directores de escuelas del distrito reportan que en el transcurso de la semana ya recibieron los productos para la merienda escolar y que las cocineras contratadas por las empresas adjudicadas en el programa Hambre Cero ya están realizando las limpiezas de las cocinas, asegurándose así la distribución del almuerzo escolar desde el próximo lunes, cuando se inicien las clases.