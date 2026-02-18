Nacionales
18 de febrero de 2026 - 19:50

Hospital de Capiatá: cirugía a la luz de celulares por problemas con el generador

Una operación de cesárea de urgencia tuvo que continuar bajo la luz de los celulares.
Una cirugía en el Hospital de Capiatá requirió de las luces de los teléfonos celulares por problemas con uno de los generadores del centro asistencial en la tarde de este miércoles. El director del hospital, Osvaldo Franco, dijo que, pese al inconveniente, la cesaria fué un éxito.

Un apagón a nivel nacional de la ANDE se registró poco después de las 15:00 de este miércoles, afectando a varios departamentos del pais.

Este suceso generó complicaciones en el Hospital de Capiatá, donde por un problema con uno de los generadores que poseen, tuvieron que continuar una operación con las luces de los celulares.

“Lo que pasa es que en un primer momento como que titilaba, se iba y venía la luz y los generadores se prendían y apagaban rápidamente ante esta situación”, explicó Osvaldo Franco, Director del Hospital de Capiatá

Luego señaló que con esa sobrecarga hubo un problema de batería y no les dio abasto. “En ese lapzo empezaron a trabajar los generadores. Uno de ellos, aparentemente se sobrecargó, porque hay una parte que lleva también batería”, indicó.

“Justo esto coincidió con una cirugía que se estaba realizando y no se podía parar porque era una cesárea de urgencia. Si no, se hubiera extendido un poquito más hasta tener nuevamente conexión eléctrica”, sostuvo el médico.

A renglon seguido aclaró que todo salió bien, ya que la madre y la criatura están en óptimas condiciones.

“Ahora nosotros estamos trabajando con energía eléctrica normal”, concluyó.