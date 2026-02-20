Alumnos vuelven a clases entre mejoras y obras inconclusas

En total, unos 16.000 alumnos distribuidos en los 16 distritos del departamento regresarán a clases. La coordinadora departamental de Educación, Doris Centeno, aseguró que “todo está listo para el comienzo”, destacando que los kits de útiles escolares ya fueron distribuidos en su totalidad y que las empresas proveedoras entregaron a tiempo los alimentos correspondientes.

Lea más: Video: alumnos filman “lluvia” dentro del aula

El acto oficial de apertura se realizará el lunes 23 de febrero a las 7:00 en la escuela básica Nº 92 San Miguel, en el centro de Pilar. Posteriormente, a las 9:00, se inaugurará una cocina-comedor y depósito construidos por la Municipalidad de Pilar en la escuela Defensores del Chaco, y a las 10:30 se habilitarán nuevas instalaciones en el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP), ejecutadas por la Gobernación de Ñeembucú.

Lea más: Inicio de clases 2026: pese a múltiples reclamos, ministro destaca obras y equipamiento

Docentes y padres de familia trabajan en la puesta a punto de escuelas y colegios públicos y subvencionados para recibir a los estudiantes. En varios locales se realizaron readecuaciones en cocinas y comedores, financiadas por municipios y por la Gobernación de Ñeembucú, con miras a fortalecer el servicio de alimentación escolar.

Usarán local bomberos y predio de la Basílica de Pilar

No obstante, el inicio del año lectivo vuelve a evidenciar falencias en la planificación de obras. La escuela San Alfonso, del barrio del mismo nombre, comenzará las clases en el local del Cuerpo de Bomberos de la Junta Nacional de Bomberos (Azules), luego de que el techo de su edificio se desplomara el año pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Necesidades en escuela de Pedro Juan Caballero

La Municipalidad de Pilar construye actualmente una nueva estructura que, según lo anunciado, estaría concluida en marzo de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Situación similar se registra en la escuela República Oriental del Uruguay, conocida como “escuela del futuro”, cuyo edificio será sometido a una nueva construcción y ampliación. Mientras duren los trabajos, los alumnos desarrollarán sus actividades en el predio de la Basílica Menor Nuestra Señora del Pilar, espacio que fue acondicionado para albergar las clases.

Si bien las autoridades aducen que los lugares alternativos reúnen condiciones adecuadas, padres y docentes señalan que el inicio de obras en plena temporada de retorno a clases refleja, una vez más, la falta de previsión en infraestructura escolar, un problema recurrente que cada año obliga a los estudiantes a adaptarse a soluciones transitorias en lugar de comenzar el ciclo lectivo en sus propias aulas.