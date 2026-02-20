Inicio de clases 2026: pese a múltiples reclamos, ministro destaca obras y equipamiento

En medio de los preparativos para el inicio de clases, fijado para el lunes 23 de febreros, hoy numerosas escuelas y colegios siguen denunciandor falta de inversión en obras o múltiples retrasos críticos. En ese contexto, Luis Ramírez reconoció que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Educación, “algunas” escuelas enfrentan retrasos o inconvenientes por situaciones “imprevistas”.

“Nos pasó ahora en una escuela que ayer comentábamos… Vino un tornado y llegó todo el techo y tuvimos que empezar de cero. Hay veces que la respuesta en infraestructura puede ser inmediata y hay otras veces que no”, argumentó.

El ministro aseguró que se han realizado más de 4.000 intervenciones en diversas instituciones y se ha renovado mobiliario en zonas más necesitadas. “Ahora tienen mesas y sillas en algunas escuelas, en las zonas más carenciadas, las mejores mesas y sillas que puede tener el sistema educativo paraguayo, no solo la escuela pública”, señaló.

Aseguró que “hay un trabajo fuerte de reparación” que está encabezando el MEC, pero “también hay una dinámica muy grande por los años de falta de mantenimiento” que ocasionan que muchas escuelas colapsen. “Y tienen razón en el reclamo, es absolutametne razonable el reclamo. Lo que no es comparable decir: ‘No se hace o no se hizo’. Se hace, se hizo y se hace mucho... pero también hay necesidad”, agregó en ABC Cardinal.

Con respecto a la falta de pupitres para los alumnos, aseguró que las escuelas “solo deben solicitar” ante Bienestar Estudiantil y “esa misma tarde” van a estar enviando el mobiliario necesario antes del inicio de clases.

CTN: “estaba previsto” el inicio de clases virtuales por obras

Sobre casos específicos, como el Colegio Técnico Nacional, donde el inicio de clases se dará de forma virtual debido a que no se culminaron las obras encabezadas por la Entidad Itaipú Binacional. Padres afectados llevan meses quejándose debido a que la presencialidad ya se vio afectada desde la Semana Santa del año pasado y este año nuevamente están ante la incertidumbre.

“Ya están terminados todos los laboratorios. Nos queda solamente la parte final, que es el cerrado de quince aulas nuevas… Pero no está porque está atrasado, sino porque dimos prioridad a las aulas y los talleres”, alegó el ministro de Educación.

Aseguró que las clases presenciales van a iniciar “por turnos” y que para finales del mes de marzo ya estará funcionando en su totalidad. “Yo creo que vamos a cumplir”, señaló.

Inclusión y asistencia psicopedagógica

En respuesta a reclamos sobre falta de apoyo psicológico para los estudiantes, Ramírez anunció la contratación de más de 1.000 psicólogos, profesores guías y orientadores. Afirmó que con ese número completarán un total de 2.400 profesionales.

Además, se prevé la creación de 32 centros de atención a la inclusión, de los cuales 16 ya están funcionando. “El niño va a recibir un diagnóstico, y con ese diagnóstico va a recibir una manera de cómo tiene que trabajar la escuela”, prometió.

Mapa de infraestructura escolar

También destacó que siguen trabajando en la implementación de un mapa digital de infraestructura escolar, que permitirá visualizar el estado de cada escuela, sus proyectos y las obras pendientes. Dijo que eso estará listo para el mes de agosto.

“Vamos a tener listo el mapa digital como para que esa sea la hoja de ruta que se va a seguir en materia de infraestructura los próximos años”, agregó.

Finalmente, el titular de Educación insistió en que muchas de las situaciones reportadas por la comunidad escolar responden a años de falta de mantenimiento y que el ministerio continúa trabajando de manera constante para mejorar la infraestructura y la atención a los estudiantes.