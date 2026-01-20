Casa Zanotti: se cumplen 13 años de desidia municipal en el centro histórico de Asunción

La Casa Zanotti, ubicada en la esquina de Montevideo y Presidente Franco, es una joya arquitectónica del centro histórico de Asunción que padece del abandono municipal desde hace trece años. Esta casona emblemática fue cedida en usufructo por el Congreso Nacional a la comuna capitalina en el año 2013, bajo la promesa de revitalizarla, condición que a la fecha no se cumplió.

Parte del predio de la emblemática casa fue utilizado para la construcción del nuevo edificio del Instituto Municipal de Arte (IMA), tras el incendio de su anterior sede en 2011. La intención era recuperar esta propiedad de elevado valor histórico, para que funcione como espacio cultural anexo al instituto. Más de una década después de la cesión, solo muestra signos de un deterioro estructural severo.

Lea más: Asunción: Proyectos para revitalizar Centro se “caen a pedazos” como su patrimonio histórico

El proyecto inició durante el mandato de Arnaldo Samaniego (ANR- disidente), y pese a haber pasado dos intendentes más, el opositor Mario Ferreiro y Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), la obra jamás empezó. La falta de recursos económicos, se agudizó durante la gestión de Rodríguez (2019-2025), quien sumió a la comuna en una profunda crisis financiera.

Inicialmente, el proyecto debía financiarse con los US$ 2 millones (unos G. 11.000 millones) del seguro del incendio. El dinero fue cobrado en 2012, pero la construcción del nuevo edificio del IMA requirió más de lo obtenido por la póliza. Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por la nueva sede del instituto se pagó un total de G. 16.239 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Responsabilidad municipal

Nathalia Antola, directora general de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), señaló que su dependencia ya cumplió con la aprobación del protocolo para la intervención del inmueble en 2023. Pese a ello, la comuna no ha iniciado los trabajos de restauración requeridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El paso del tiempo y la total falta de mantenimiento han agravado la delicada situación estructural del antiguo almacén. La directora Antola advirtió que el retraso municipal solo incrementa la complejidad y los costos finales de la obra. “Cuando un patrimonio cultural, que tiene una problemática específica, se atiende a tiempo, no se pierde el patrimonio, es más económico, y es mejor para la ciudad", agregó.

Lea más: Sin autorización, derrumban una casona histórica en Asunción

La directora dijo que el abandono de la Casa Zanotti representa una "deuda para con la ciudad" y su valioso centro histórico de origen colonial. Agregó que su restauración es considerada vital para acompañar otros proyectos de mejora y recuperación del entorno urbano del Centro Histórico.

Entre los proyectos de revitalización, la directora citó el plan de Resiliencia Urbana de la Franja Costera, que incluye el mejoramiento de importantes calles y plazas, con el financiamiento del Banco Mundial, además de la recuperación de la Recova, encabezada por la SNC.

Lamentable estado

La histórica casa data de principios del siglo XX. El historiador de arte Juan Manuel Talavera, cuenta que perteneció al inmigrante italiano Amedeo Zanotti Cavazzoni, quien junto a un hijo, un sobrino, y otro inmigrante italiano, Ellio Billi, fundó la sociedad Zanotti Cavazzoni, Billi & Cia. En el sitio, instalaron el bar y café Felsina, donde se vendían alimentos, entre ellos jamón, queso y aceite de oliva traídos de Italia, así como su famoso café artesanal.

Talavera cuenta que el éxito del negocio les permitió la construcción de ese edificio de "estilo ecléctico“, que “toma prestado el lenguaje de los palacetes con elementos clasicistas“. Agregó que el negocio creció tanto que los empresarios instalaron también una azucarera, una licorería y un molino de arroz.

Lea más: Buscan repoblar el centro histórico de Asunción con reducción de impuestos y otros proyectos

Al igual que la mayoría de las edificaciones patrimoniales del centro de Asunción, la casa Zanotti alberga hoy solamente vegetación y humedad, que se expanden sin control entre las paredes de lo que alguna vez fue un centro del esplendor económico asunceno.

Luz María Bobadilla, directora del IMA, señaló a ABC que la revitalización del edificio acarrearía una reactivación importante para toda la zona. “Ojalá que se pueda llevar adelante, porque para nosotros va a ser muy importante que esa esquina tenga la puesta en valor“, remarcó.

Estado del proyecto

Ronald Salinas, jefe del Departamento de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Asunción, reconoció que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa previa a la carga en el portal de Contrataciones Públicas para el llamado a licitación y que no existen estimaciones del tiempo que demoraría el proceso de concurso.

Explicó que, aunque el protocolo ya fue aprobado por la SNC, la Comuna tuvo que realizar una actualización de las especificaciones técnicas para ajustar los precios referenciales a los valores actuales del mercado, evitando que el presupuesto quede desfasado debido al tiempo transcurrido desde los estudios iniciales.

Lea más: Asunción: baches generan caos en ingreso y salida del microcentro

Respecto al financiamiento, Salinas detalló que la restauración de la Casa Zanotti cuenta con un presupuesto asignado de G. 3.500 millones, el cual se ha mantenido en la planificación para el presupuesto 2026, aunque reconoció que está sujeto a posibles modificaciones. Agregó que este dinero es independiente al dinero cobrado por la póliza de seguro, tras el incendio del IMA.

El jefe de Patrimonio subrayó que, por naturaleza, esta restauración tiene una complejidad muy superior a la de una obra convencional, lo que requiere de profesionales especializados en el área patrimonial. Añadió que el proyecto ejecutivo final exige documentaciones técnicas muy específicas y requisitos minuciosos que deben completarse antes de subir el llamado al portal de la DNCP.