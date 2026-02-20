Ayolas: pobladores de Co’eyu 1 urgen el arreglo del camino ante el inicio de clases

El presidente de la comisión vecinal de Co’eyu 1 de la ciudad de Ayolas, Antonio González, manifestó su inquietud debido a que el comienzo de las clases está previsto para el lunes 23 de febrero y el camino no se encuentra en buenas condiciones. Explicó que, a raíz del deterioro de la vía, los propietarios de transportes escolares se niegan a ingresar hasta la comunidad.

Esta situación afecta directamente a los estudiantes que deben trasladarse hasta diferentes instituciones educativas de la ciudad. Los padres temen que sus hijos tengan dificultades para asistir normalmente a clases.

La situación genera incertidumbre entre unas 150 familias afectadas en la comunidad.

Lea más: Amplían alerta y hay nueve departamentos en zona de tormenta

El dirigente vecinal señaló que no solo los estudiantes sufren las consecuencias del mal estado del camino, sino también los trabajadores que deben salir diariamente de la zona. Mencionó que existen inconvenientes para las personas que necesitan acudir al hospital local en busca de atención médica o medicamentos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La falta de un camino en condiciones complica el traslado en situaciones de necesidad. Esta realidad afecta la calidad de vida de varias familias de la compañía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otro momento, González mencionó que existe un compromiso de la Municipalidad de Ayolas para la ejecución de obras de empedrado en la comunidad. Indicó que el inicio de los trabajos estaba previsto para finales de febrero o inicios de marzo.

Los vecinos consideran que urge una solución al problema, tal como se comprometieron las autoridades comunales.

No obstante, los pobladores esperan que, mientras tanto, se realice al menos un arreglo provisorio. Solicitan el envío de una motoniveladora para efectuar el raspaje del camino. El objetivo es garantizar el ingreso del transporte escolar desde la próxima semana.

Lea más: Imputan a fiscala Stella Mary Cano