Médicos denuncian situación crítica por falta de medicamentos en CDE

La titular del gremio que aglutina a los médicos de Ciudad del Este, Idalia Medina, sostuvo que la provisión de medicamentos debe resolverse de manera inmediata y no depender de trámites administrativos que retrasan la distribución desde el nivel central.

Según explicó, aunque en el parque sanitario central pueda existir stock, los insumos no siempre llegan a tiempo al Hospital Regional de Ciudad del Este ni a los hospitales periféricos del departamento.

“Tiene que venir de la capital. Hay camiones que deben ir a buscar esos medicamentos y distribuirlos. No podemos esperar 48 o 72 horas. La necesidad es minuto a minuto”, expresó.

Pacientes compran guantes, sueros y antibióticos

Medina afirmó que los faltantes incluyen insumos básicos como guantes, jeringas y sueros, además de medicamentos esenciales como antibióticos.

“Vienen con su receta, les dicen que no hay en farmacia y se tienen que ir a comprar. Si el paciente no tiene dinero, no recibe el antibiótico o el suero en tiempo y forma”, lamentó.

Indicó que en el pabellón de trauma, más del 50% —e incluso hasta el 90% en determinados momentos— de los familiares deben adquirir los insumos fuera del hospital cuando aún no llegó la reposición desde el parque sanitario.

Según relató, algunos pacientes pueden gastar entre un millón y un millón y medio de guaraníes en el proceso de una cirugía debido a estos faltantes.

Falta de logística y combustible

La presidenta del gremio también denunció problemas logísticos, como la falta de combustible o camiones para retirar medicamentos del nivel central.

“Ha habido épocas en que no teníamos combustible para el camión que debía traer los medicamentos. Gracias a la buena predisposición de algunas empresas, a veces se logra el traslado”, afirmó.

Advirtió que si existen demoras en Alto Paraná, la situación podría ser aún más compleja en zonas más alejadas del país.

Cuestionan falta de personal capacitado

Otro punto crítico señalado por Medina es la escasez de funcionarios capacitados en las farmacias hospitalarias.

Explicó que el sistema informático de control de insumos (IMI) requiere una carga diaria de datos para reflejar el consumo real. Sin embargo, muchas veces solo hay un funcionario para realizar esa tarea, lo que impide actualizar correctamente la información y repercute en los pedidos de reposición.

“En la farmacia tiene que haber personas capacitadas. A veces hay un solo personal que no puede abastecer todo ni cargar todas las recetas. Si no se carga, después te dicen que no pediste o que no necesitás”, sostuvo.

La médica cuestionó el discurso oficial que sostiene que existe presupuesto suficiente. “Si no le llega al paciente que realmente necesita, entonces algo está fallando”, concluyó.