Salud asegura que control del MEF no afectará provisión de medicamentos

El viceministro Saúl Recalde señaló que la circular del Ministerio de Economía que fue difundida responde al decreto reglamentario del ejercicio fiscal vigente. Afirmó que el requisito del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) constituye “una medida de control” para evitar la emisión de órdenes de compra sin respaldo financiero.

Indicó que, históricamente, se generaban órdenes sin certificación presupuestaria, lo que derivaba en deudas acumuladas y pagos desordenados.

Recalde señaló que la provisión de medicamentos no depende de los hospitales, ya que el proceso de compra se realiza de manera centralizada a través de la Dirección de Insumos Estratégicos. Indicó que solo unos pocos centros, como el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital de Trauma y el INCAN, cuentan con unidades operativas de contratación, pero incluso en estos casos las gestiones son acompañadas por el nivel central, aseveró.

Añadió que las regiones sanitarias tienen capacidad administrativa limitada y se encargan principalmente de adquisiciones menores, como productos de limpieza o materiales básicos. “Básicamente toda la gestión de medicamentos se realiza de manera central”, reiteró.

Servicios esenciales seguirán operando

Ante la preocupación sobre posibles retrasos en servicios críticos como hemodiálisis o estudios especializados, el viceministro aseguró que el Ministerio garantiza su provisión con los certificados correspondientes y mantiene especial cautela con los servicios esenciales.

Detalló que el número de pacientes dializados pasó de 900 en 2022 a aproximadamente 2.500 en la actualidad, y que el Instituto Nacional de Nefrología administra los contratos para asegurar la prestación. “Garantizamos la realización de estos servicios”, afirmó.

El viceministro sostuvo que el nuevo esquema, pese a ser burocrático, busca corregir desórdenes administrativos acumulados durante años, responsables de millonarias deudas en el sistema sanitario. Aseguró que el control mediante CDP permitirá transparentar la gestión y reducir compromisos financieros sin respaldo.

Indicó además que el Ministerio mantiene diálogo permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas para gestionar ampliaciones presupuestarias cuando se requieran.

Planificación y monitoreo

Recalde también señaló que las compras de medicamentos se planifican con anticipación y que actualmente no existen adquisiciones urgentes no previstas. Sostuvo que la Dirección de Insumos Estratégicos realiza un planeamiento global para garantizar el abastecimiento oportuno.

También destacó la implementación de monitoreos integrales, incluso en áreas como reactivos laboratoriales, para evitar sobrecompras y mejorar el control del stock.

“El control no debe afectar a la gente”

El viceministro insistió en que el ordenamiento administrativo no debe perjudicar a los pacientes. Señaló que el Ministerio busca equilibrar la transparencia en la gestión con la obligación de garantizar la atención sanitaria.

“Acá lo que somos muy cautos es en los procesos administrativos. Estos puntos de trabajo nos puso el Ministerio de Economía y Finanzas y nosotros debemos acatar. Pero tenemos facilidad de diálogo con el MEF para ampliaciones y gestiones administrativas”, manifestó.

Insistió en que lo que están es siendo muy “cuidadosos” con los procesos. “Yo no voy a quemarme con el pueblo también por temas administrativos. Yo exijo que el proceso administrativo sea el correcto, pero que también se le provea a la gente”, sentenció.